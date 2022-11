Het sociale netwerk Mastodon zag zijn aantal actieve gebruikers in een week tijd met bijna 200.000 stuks stijgen. De groei lijkt een rechtstreeks gevolg van de overname van Twitter door Elon Musk.

Oprichter Eugen Roschko meldt dat er woensdag meer dan 600.000 gebruikers actief waren op servers van Mastodon, bijna 200.000 meer dan een week daarvoor. Het netwerk wordt gezien als een alternatief voor Twitter, dat sinds de overname door Elon Musk door ruige wateren gaat. Daardoor lijken een hoop gebruikers nu over te stappen, of althans de sfeer op te snuiven bij de concurrentie.

Mastodon is een decentraal sociaal netwerk dat op meerdere servers draait. Deze servers staan onder beheer van admins, die onder meer de content modereren die leden van een server te zien krijgen.

Ondanks die recente groei blijft Mastodon wel een kleine speler in vergelijking met Twitter. Volgens de meest recente kwartaalcijfers telt Twitter zo'n 238 miljoen gebruikers. Ongeveer 0,1% van die gebruikers heeft deze week dus een account aangemaakt op Mastodon.

In samenwerking met Dutch IT Channel

