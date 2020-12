Telegram gaat volgend jaar betaalde functies toevoegen aan zijn app. Alle functies die momenteel gratis zijn, blijven dat ook. Dat heeft de oprichter van de WhatsApp-concurrent, de Rus Pavel Doerov, woensdag bekendgemaakt.

Telegram, dat zegt 500 miljoen actieve gebruikers te hebben, heeft extra geld nodig om zijn groei te financieren. "Een project van onze grootte heeft minstens een paar honderd miljoen dollar per jaar nodig om door te kunnen blijven gaan", aldus Doerov. Eerder probeerde het bedrijf al zonder succes geld op te halen en een cryptomunt te lanceren.

De betaalde functies zullen "op een niet-opdringerige manier" aan de app worden toegevoegd. "De meeste gebruikers zullen amper verandering opmerken", benadrukte Doerov. Zo zullen er geen advertenties komen in het berichtenluik van de app. In het luik dat meer op een sociaal netwerk met kanalen lijkt, komt er wel reclame. Die zal "gebruikersvriendelijk" en "met respect voor de privacy" zijn.

Doerov benadrukte woensdag ook dat hij Telegram niet zou verkopen "zoals de oprichters van WhatsApp", die hun berichtendienst aan het Amerikaanse Facebook verkochten. Het is noodzakelijk dat "Telegram onafhankelijk blijft" en een "plaats waar gebruikers gerespecteerd worden en een dienstverlening van hoge kwaliteit wordt verzekerd", aldus Doerov.

Telegram werd in 2013 opgericht. Het was aanvankelijk vooral populair bij oppositieleden in autoritaire landen, vanwege de versleuteling. (Belga)

Telegram, dat zegt 500 miljoen actieve gebruikers te hebben, heeft extra geld nodig om zijn groei te financieren. "Een project van onze grootte heeft minstens een paar honderd miljoen dollar per jaar nodig om door te kunnen blijven gaan", aldus Doerov. Eerder probeerde het bedrijf al zonder succes geld op te halen en een cryptomunt te lanceren.De betaalde functies zullen "op een niet-opdringerige manier" aan de app worden toegevoegd. "De meeste gebruikers zullen amper verandering opmerken", benadrukte Doerov. Zo zullen er geen advertenties komen in het berichtenluik van de app. In het luik dat meer op een sociaal netwerk met kanalen lijkt, komt er wel reclame. Die zal "gebruikersvriendelijk" en "met respect voor de privacy" zijn.Doerov benadrukte woensdag ook dat hij Telegram niet zou verkopen "zoals de oprichters van WhatsApp", die hun berichtendienst aan het Amerikaanse Facebook verkochten. Het is noodzakelijk dat "Telegram onafhankelijk blijft" en een "plaats waar gebruikers gerespecteerd worden en een dienstverlening van hoge kwaliteit wordt verzekerd", aldus Doerov.Telegram werd in 2013 opgericht. Het was aanvankelijk vooral populair bij oppositieleden in autoritaire landen, vanwege de versleuteling. (Belga)