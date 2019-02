Beroemdheden verliezen miljoenen volgers door bug op Instagram

Een dergelijke storing kan wel vaker optreden en is in feite niets om bezorgd over te zijn. Zodra het probleem achter de schermen is opgelost, zou iedereen zijn of haar reële aantal volgers weer moeten zien. Wat de bug precies inhoudt of veroorzaakt, wil Instagram niet lossen.

In eerste instantie dachten Instagrammers dat het bedrijf in de weer was om de vele aanwezige bots (valse accounts die op automatische software draaien) van het platform te verbannen. Dat bleek niet het geval.

Instagram houdt regelmatig een grote schoonmaak, waarbij vooral spam-accounts worden verwijderd. Het kan daarbij gaan om miljoenen accounts die in één keer offline worden gehaald.