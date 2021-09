Het Europees Hof van Justitie begint vandaag met de behandeling van het bezwaar van Google tegen een miljardenboete die het Amerikaanse techbedrijf in 2018 kreeg opgelegd.

De Europese Commissie meende toen dat Google illegaal eisen stelde aan telefoonfabrikanten die een eigen versie van Android wilden maken, maar toch appwinkel Play Store van Google wilden aanbieden. Die bedrijven moesten van het techbedrijf ook de browser Chrome en de eigen zoekmachine van Google inbouwen in het mobiele besturingssysteem.

Met de boete van 4,3 miljard euro zette de Europese Commissie een record. Volgens EU-commissaris Margrethe Vestager van Mededingingszaken had Google de beperkende voorwaarden sinds 2011 opgelegd aan telefoonfabrikanten en telecombedrijven.

Regelwijziging

Google kondigde meteen aan tegen de boete in beroep te gaan. Desondanks voldeed het bedrijf met een regelwijziging een jaar later wel aan de eisen van de Commissie. Zo stond Google bedrijven toe om eigen versies van het Android-besturingssysteem te maken zonder Google als zoekmachine in te stellen en Chrome te installeren. Daar moest dan wel voor betaald worden. Volgens Google was dat nodig omdat het de inkomsten van advertenties gebruikt om Chrome gratis te houden.

De Europese Commissie liet weten dat het aan Google zelf was om nieuw beleid rond Android te formuleren. Het bestuur van de Europese Unie benadrukte wel dat Google geen geld hoefde te gaan vragen.

