Afgelopen woensdag is er in het Zuiden van Frankrijk een belangrijke internetkabel doorgesneden. Dat heeft gevolgen gehad voor het internetverkeer in Europa.

Het incident vond woensdagavond rond 22.30 uur plaats, meldt het Amerikaanse cloudsecuritybedrijf Zscaler, dat als eerste het probleem opmerkte. Tegen donderdag 21 uur was het probleem weer volledig van de baan.

Het gaat in praktijk om drie verbindingen vanuit Marseille naar Lyon, Milaan en Barcelona. Een van de kabels was vrij snel hersteld, voor de verbinding met Lyon moesten de herstellers wachten op de politie om de zaak eerst te onderzoeken.

Vandalisme

Zscaler zegt dat het incident voor packet loss en een tragere reactietijd van websites kan zorgen. Het raadt aan dat gebruikers met apps die problemen ondervinden de maker van de app contacteren en wijzen op het incident. De CEO van Zscaler spreekt op LinkedIn van een daad van vandalisme. Wie achter de daad zit is niet bekend.

Marseille is een belangrijk knooppunt voor internationale internetverbindingen, daarom had de breuk ook impact op internationale verbindingen tussen Europa en de VS of Azië.

In de havenstad komen momenteel 16 onderzeese kabels toe. In praktijk zal internetverkeer dat wordt onderbroken vaak op zoek gaan naar alternatieve routes, maar dat kan zorgen voor een tragere verbinding omdat het signaal meer afstand moet afleggen.

