De overheid heeft bij monde van staatssecretaris voor Digitalisering Mathieu Michel en Frank Robben, topman bij ICT-dienstenleverancier Smals, beslist om een eigen alternatief voor Itsme te ontwikkelen. Waar niemand echter bij stilstaat is de gigantische kostprijs van deze beslissing die voorgeschoteld wordt aan de bedrijfswereld.

Ik laat me niet uit over de beweegredenen om een alternatief voor Itsme te ontwikkelen - of het nu gaat over de (vermeende) te hoge kost voor de overheid, of twijfels bij de publiek-private samenwerking (de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij PFIM bezit twintig procent van de aandelen van Itsme). Waar niemand echter bij stilstaat is de gigantische kostprijs van deze beslissing die voorgeschoteld wordt aan de bedrijfswereld. Itsme is vandaag - dankzij de overheid en de banken - quasi de facto standaard ingebouwd in elk klantenportaal waarmee bedrijven en organisaties interageren met hun klanten. Bedrijven hebben geïnvesteerd om hun software compatibel te maken met Itsme als authenticatiemechanisme.

Het Itsme-alternatief: wat de ene bespaart, zal dubbel en dik door anderen worden uitgegeven.

De overheid zal nu alles in het werk stellen om het eigen alternatief te promoten. Overheidsportalen zullen in de toekomst misschien alleen nog maar gebruik maken van de eigen authenticatiemogelijkheden, ten nadele van Itsme.

Wanneer de overheid slaagt in haar opzet, dan zal de adoptie van het alternatief gigantisch zijn. Iedereen wordt immers impliciet verplicht om de alternatieve authenticatiemethode te kiezen bij gebruik van overheidswebportalen.

Wanneer de adoptie van het alternatief groot genoeg is, zullen bedrijven zich verplicht zien om ook deze nieuwe authenticatiemethode binnen hun eigen webportalen te voorzien. En dat vraagt uiteraard een investering, een die al snel enkele tienduizenden euro's bedraagt, in software die aangepast moet worden.

Langs de ene kant hebben we een overheid die wenst te besparen, wat uiteraard alleen maar toegejuicht kan worden. Of de ontwikkelkost van het alternatief effectief opweegt tegen de besparing is uiteraard nog maar de vraag.

Aan de andere kant worden bedrijven op termijn verplicht om ook hun software weer aan te passen, want het alternatief zou wel eens de nieuwe de facto standaard kunnen worden. Wat de ene bespaart, zal dubbel en dik door anderen worden uitgegeven. Vanuit een macro-economisch oogpunt zou dit wel eens een minder goede beslissing kunnen zijn.

Los daarvan is het absoluut wel de taak van de overheid om een eigentijds mechanisme ter beschikking te stellen waarmee burgers zich online kunnen aanmelden, ook bij niet-overheidsportalen.

