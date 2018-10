Besparingen leveren Ericsson winst op

In het derde kwartaal zet Ericsson een operationele winst van 3,2 miljard Zweedse kroon neer. In dezelfde periode vorig jaar was dat nog een verlies van 3,7 miljard kroon (358,5 miljoen euro).

Die cijfers komen er volgens Reuters door een sterke groei in Noord- en Zuid-Amerika evenals in Europa, vooral in de netwerkafdeling van het bedrijf. Wel waarschuwt Ericsson dat het door het sterke derde kwartaal een iets lager dan normale groei in het vierde kwartaal verwacht.

Bedrijven als Ericsson halen een groot deel van hun omzet en winst uit de verkoop van telecomapparatuur. Maar de investeringen in 4G zitten intussen over hun piek en de uitrol van 5G moet nog beginnen.

Vorig jaar al begon het bedrijf met een zware besparingsronde waarbij jobs verdwenen en kosten werden bespaard. Dat begint nu vruchten af te werpen op de balans. Het doel is om de brutomarge van het bedrijf tegen 2020 op 37-39 procent te krijgen volgens Reuters. Met de huidige resultaten is dat met 36,9 procent bijna het geval.