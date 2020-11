Parlementslid Dedecker is exact geplaatste om te doen wat roeptoeter Dedecker aankaart', schrijft Datanews-journalist Pieterjan Van Leemputten. 'U hekelt dat een debat rond de macht en censuurdrang van Facebook niet van de grond komt. Wel, maak u eens nuttig.'

Volgens Jean-Marie Dedecker komt een debat rond macht en censuurdrang van Facebook niet van grond. Nochtans is parlementslid Dedecker ideaal geplaatst om exact te doen wat roeptoeter Dedecker aankaart.

Opinies van Dedecker doen soms denken aan de Netflixreeks The Crown. Ze zijn geïnspireerd op de werkelijkheid, maar nemen om dramatische redenen nogal graag een loopje met de feiten. Deze opinie is geen uitgebreide factcheck, dat zou de tekst te lang maken. Het is vooral een warme oproep aan Jean-Marie Dedecker om zijn job te doen: het wetsvoorstel indienen dat veel andere partijen liever niet willen zien.

Beste Jean-Marie Dedecker, maak werk van het wetsvoorstel dat andere partijen niet willen zien.

Het was even zoeken tussen het vaste geleuter van de man. Hij verwart schimmels met virussen, moest nog even kunnen zeveren (argumentatie kan je het niet noemen) over zwarte piet, politieke correctheid en naait achter elke half correcte uitspraak een uitvergroting die nergens op slaat. We negeren ook even dat hij de informatievergaring van Facebook vergelijkt met de Stasi, om maar te zwijgen van de vele dwaalpaadjes die het stuk opzoekt.

Maar als je dan nog niet bent afgehaakt dan lees je dat Dedecker twee relevante punten aanhaalt: Dat Facebook adverteerders toelaat om ons zeer gericht te profileren, en dat vorige week een aantal politici fake news wilden aanpakken en zelfs parlementsleden die valse beweringen verspreiden worden bestraft.

Leg die Facebookadvertenties aan banden

Beste meneer Dedecker, beste parlementslid, ik laat u graag het goede voorbeeld geven. In plaats van uw ongenoegen te uiten op Knack.be, stel ik voor dat u het wetsvoorstel indient dat politici en hun partijen beperkt in wat ze mogen uitgeven op sociale media. Een beperkt bedrag per maand, per persoon en per jaar, en zonder microtargeting.

U heeft niets te verliezen door nu uw nek uit te steken en het parlement te vragen om uitgaven op sociale media transparant te maken en drastisch te beperken

Zo ontneemt u Facebook een deel van haar inkomsten (voor België alleen al gaat het om miljoenen euro's). Maar voorkomt u ook dat parlementsleden zeer specifieke groepen van burgers boodschappen kunnen sturen die het grote publiek niet ziet. En vooral: er gaat minder belastinggeld naar een buitenlandse multinational die hier nauwelijks belastingen betaalt.

(Bovenstaand idee komt overigens niet van mezelf. Het werd dit enkele dagen geleden op Twitter gesuggereerd door computerwetenschapper Jeroen Baert, maar na het lezen van uw opiniestuk denk ik dat u de juiste persoon bent om het daadwerkelijk uit te voeren.)

Effectievere manier om verspreiding van #fakenews tegen te gaan: limiteer het budget dat politieke partijen mogen spenderen aan targeted advertising op social media. Voor *elke* partij. Unchecked microtargeting via een Amerikaanse multinational hoort niet thuis in onze democratie — Jeroen Baert (@jbaert) November 27, 2020

Ik richt me tot u specifiek omdat u de uitgelezen persoon bent om dit te doen. Uit goede bron heb ik vernomen dat u binnenkort stopt als parlementslid. U stond weliswaar op een N-VA lijst, maar bent in principe partijonafhankelijk.

Doe het voor ons, voor uzelf en voor ons belastinggeld!

Kortom u heeft niets te verliezen door nu uw nek uit te steken en het parlement te vragen om uitgaven op sociale media transparant te maken en drastisch te beperken. Een voorstel waarmee u op bijval kan rekenen van de bevolking, maar waarschijnlijk niet bij de politici die graag uitgebreid gebruik maken van Zuck's informatiegrabbelaar.

Maak van uzelf misschien het nuttigste parlementslid van deze legislatuur. Doe ons het plezier van die verderfelijke advertentiemachine een klap uit te delen. En meteen ook uw parlementaire loopbaan te kunnen besluiten met een verwezenlijking die de democratie alleen maar ten goede kan komen. Doe het voor ons, voor uzelf en voor ons belastinggeld!

