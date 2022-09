Vanaf 31 oktober is het niet langer mogelijk om de POM app te gebruiken. De app wordt uitgefaseerd nu er nieuwe betaaloplossingen zijn.

De POM app bestaat sinds begin 2016 en laat liet toen toe om facturen snel met de smartphone te betalen. De app werd sindsdien meer dan 45.000 keer gedownload. Maar intussen is online betalen via de smartphone een stuk vereenvoudigd, met directe betaallinks en QR-codes.

Mede daarom wordt de app nu stopgezet. Vanaf 31 oktober is het niet langer mogelijk om nog in te loggen. De betaalfunctionaliteit zelf wordt al midden oktober uitgeschakeld. Gebruikers van de app werden al eerder ingelicht.

POM zelf stopt echter niet en blijft zich toeleggen op betaalprocessen. Zo biedt het vandaag onder meer mogelijkheden aan voor gespreide betalingen. Maar 99 procent van de betalingen die POM verwerkt loopt via online betaalpagina's, waardoor de POM app zelf wat overbodig werd.

Wie facturen rechtstreeks in de app ontving, krijgt die in de toekomst per e-mail, met betaalknop om van daaruit te betalen.

