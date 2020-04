Een betaalkaart om achtergestelde bevolkingsgroepen en handelaars te ondersteunen die hard getroffen werden door de coronacrisis. Dat is het idee achter de 'Unity Card'.

Het concept wordt naar voren geschoven door de Belgische fintechbedrijven Loyaltek en Paynovate. Beiden zijn actief in de sector van betaalterminals en geschenkkaarten. De betaalkaart kan in heel Europa gelanceerd worden en het is de bedoeling dat overheden ze gebruiken om mensen, in de meeste gevallen achtergestelde bevolkingsgroepen, een duwtje in de rug te geven. Die financiële steun komt in de vorm van een prepaid betaalkaart die bijvoorbeeld alleen in specifieke handelszaken kan worden gebruikt.

Minder fraude

De betaalkaart die beide fintechs voorstellen is anoniem en bevat maximum 250 euro. Daarbij kunnen overheden, gemeentelijk dan wel federaal, kiezen hoe lang ze geldig zijn, en waar ze kunnen worden gebruikt. Zo zou het mogelijk zijn om bepaalde soorten handelszaken, zoals restaurants, kapsalons of kledingswinkels, aan te duiden. Ook een territorium kan worden afgebakend waarbinnen de uitgaven verplicht moeten gebeuren. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een gemeente. De kaart kan ook in tijd beperkt worden. Een en ander moet lokale handel stimuleren en mensen helpen die getroffen worden door de coronacrisis. De kaart wordt bovendien gezien als een veiliger alternatief.

"Het verschil met een meer traditionele waardebon is dat er minder risico is voor fraude", zegt Geert Vierendeel, project director bij Loyaltek aan Data News. "Een waardebon is vrij simpel te drukken, en je kan ook moeilijk zien waar die naartoe gaat. Ons voorstel is te gaan naar een betaalkaart die beperkt geldig is in en bepaalde regio, of bij handelaars in een specifieke sector. Daarbij zou het ook makkelijker zijn voor de uitgevende instantie om te controleren waar die kaart gebruikt wordt."

Aan de technische gaat het daarbij om een 'whitelist' van handelaars die de uitgevende instantie aanlegt en waar je de kaart kunt gebruiken. Achter de schermen draait het systeem op het Visa-netwerk. "Degene die het programma beheert kan kiezen welke handelaars geaccepteerd worden. Voor de handelaar zelf is dat gewoon zoals een Visa kaart. Zij worden op dezelfde manier uitbetaald als bij andere elektronische transacties."

Anoniem

Interessant aan het systeem is dat de kaarten anoniem zijn. Dat moet de uitrol ervan versnellen. "Je moet dan geen identiteit gaan opvragen, wat het verhaal een pak simpeler maakt", aldus Vierendeel. "Op twee à vier weken willen we een oplossing uitgerold en bij de mensen hebben. Dat kan alleen door programma zo eenvoudig mogelijk te houden." Daarom wordt de kaart beperkt tot een bedrag van 250 euro. "Je moet zo'n kaart wel behandelen als cash. Je kan ze eventueel zonder pincode gebruiken, dus het is zaak om ze niet te laten stelen. Anderzijds kan ze wel op enkele seconden geblokkeerd worden, dus als je ze kwijt raakt, kan je dat melden en wordt ze snel onklaar gemaakt."

Een QR-code op de kaart geeft toegang tot een internetportaal waar je het saldo en de transacties van de kaart kunt bekijken. Een extranet moet dan weer de gemeente of overheid toelaten om te zien waar mensen die fondsen zoal spenderen.

Pilootproject

Het systeem is niet nieuw, en werd al uitgetest in Duitsland voor het verdelen van fondsen onder Syrische vluchtelingen. "Daar zijn ze begonnen met cash en bonnetjes, maar dat is logistiek moeilijk. Met die betaalkaart ging dat veel vlotter."

Een pilootproject met de kaart loopt momenteel in de buurt van Antwerpen. Of veel gemeenten het systeem zullen gebruiken, is nog niet duidelijk. Wel is de kaart meteen in heel Europa uitrolbaar. "Volgens ons is het wel een perfect instrument om overheden te gaan helpen bij distribueren van geld met een bepaalde beperking. Als fintech willen we toch helpen economie te stimuleren", besluit Vierendeel; Als geste geven Loyaltek en Paynovate vijfduizend kaarten gratis weg aan gemeenten die zich op het initiatief willen inschrijven.

