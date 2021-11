Het leek lange tijd toekomstmuziek, maar met de Walletmor van het gelijknamige Poolse bedrijf kan het voortaan gewoon: betalen met een onderhuids geïmplanteerde chip. Daarvoor moet je wel eerst zelf 350 euro op tafel leggen.

Waarom zou je nog contactloos betalen met (een chip in) een bankkaart, smartphone of slim uurwerk als je diezelfde, of toch grotendeels vergelijkbare technologie ook gewoon in je lichaam kan laten implanteren. Op die manier heb je je centen - zeer letterlijk - altijd bij de hand, en is er ook geen enkel risico meer op verlies of diefstal, is de gedachte achter de Walletmor.

Niet te hacken

Uitvinder en ontwikkelaar van de betaalchip is de Pool Wojciech Paprota. Volgens hem gaat het om 'het eerste wereldwijd geaccepteerde, honderd procent veilige en biologisch geproduceerde betaalimplantaat'. 'Pogingen met onder meer gezichts- en oogscanbetalingen zijn, na uitvoerig onderzocht en getest te zijn, op niets uitgelopen. De enige veilige en commercieel realiseerbare oplossing bleek een net onder de huid geplaatste chip te zijn', klinkt het. Volgens Walletmor biedt zo'n implantaat niet alleen het 'ultieme betaalgemak', maar kunnen kwaadwillenden de chip ook onmogelijk traceren, hacken of kopiëren.

Je kan met de Walletmor wereldwijd overal afrekenen waar contactloze betalingen middels Visa of Mastercard worden geaccepteerd. En net als bij andere vormen van contactloos betalen, moet er bij bedragen van boven de vijftig euro handmatig een viercijferige pincode worden ingevoerd.

NFC-technologie

Het betaalimplantaat is een halve millimeter 'dik' en heeft ongeveer het formaat van een paperclip. Rond de chip zit een metalen antenne, en het geheel heeft een flexibel omhulsel van biopolymeer. Het gaat volgens de fabrikant om hetzelfde plastic dat gebruikt wordt voor de productie van medische apparatuur en dat geen enkel gevaar oplevert voor de gezondheid. 'Belangrijk daarbij is dat het een passief apparaat is dat geen eigen stroombron heeft. De Wallermor gebruikt de wereldwijd toegepaste draadloze Near Field Communication (NFC)-technologie en genereert zelf dus géén radiogolven. Vandaar ook dat iemand met een betaalimplantaat op geen enkele manier kan worden getraceerd.'

400 gebruikers in Europa

De Walletmor-betaalchip kost 350 euro. Dat bedrag omvat het implantaat, de implantatie en de activering via de iCard-app. In ons land is er officieel nog geen verkooppunt, maar geïnteresseerden kunnen bijvoorbeeld terecht bij het Walletmor Technology Centre Holland in Tilburg, net over de grens. De chip wordt daar ter plekke onder de huid aangebracht door een ervaren piercer. Implantatie is vrijwel pijnloos en de complete behandeling neemt ongeveer een kwartier in beslag. Daarna gaat het kleinood zo'n 8,5 jaar mee.

In heel Europa zijn er volgens Walletmor inmiddels ruim vierhonderd mensen die dagelijks betalingen verrichten via het implantaat.

