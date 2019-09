is redacteur bij Data News

Een Gentse middelbare school gaat binnenkort leerlingen laten betalen met een scan van de handpalm. Een praktische oplossing, al waarschuwt de Gegevensbeschermingsautoriteit dat dit niet zomaar kan.

De Sint-Bavohumaniora in Gent kwam vorige week in het nieuws met een technologisch nieuwtje: binnenkort zullen leerlingen niet langer met geld, een kaart of een badge betalen op school. Een scan van de handpalm bevestigt de betaling, gekoppeld aan een rekening waarop ouders geld kunnen storten.

Directrice Hilde Allaert vertelde aan De Wereld Vandaag (Radio 1) dat de maatregel vooral voor meer gemak moet zorgen. Leerlingen kunnen hun badge niet langer verliezen. Bovendien komt er een GDPR-privacyovereenkomst en overleg met de ouders.

Maar goedkeuring van de ouders is niet de enige vereiste, zo leert Data News bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (de voormalige Privacycommissie). Zo mogen biometrische gegevens maar in een beperkt aantal gevallen verwerkt worden.

Ook moet er een uitdrukkelijke toestemming zijn, maar omdat er een gezagsrelatie is tussen leerling en school, wijst de GBA er op dat zo'n toestemming mogelijk niet helemaal vrij is.

Tegelijk wijst de GBA er op dat er alternatieven moeten zijn voor leerlingen die hun handpalm niet willen laten scannen en moet worden bepaald of de verwerking van biometrische gegevens noodzakelijk en proportioneel is. Tot slot moet er ook een gegevensbeschermingseffectbeoordeling, inclusief een beoordeling van de noodzaak en de evenredigheid.

De Gegevensbeschermingsautoriteit spreekt zich voor alle duidelijkheid nog niet uit voor of tegen de aanpak, maar zal wel contact opnemen met de school om extra informatie te krijgen over de verwerking van persoonsgegevens.