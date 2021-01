WhatsApp komt binnenkort met een nieuwe testversie van de chatdienst waarbij gebruikers op hun computer kunnen inloggen zonder dat hun telefoon met het internet verbonden hoeft te zijn. Dat meldt weblog WABetaInfo.

Gebruikers kunnen al langer inloggen op de webversie van de chatdienst, maar dat werkt alleen zolang hun telefoon ook met het internet verbonden is. Dat is nodig omdat gesprekken via WhatsApp versleuteld zijn, en alleen de telefoon van de gebruiker die kan ontsleutelen. Pas daara worden ze doorgestuurd naar de webversie.

De wijziging duidt erop dat de manier waarop WhatsApp chats versleutelt, gaat veranderen. Technische details over de nieuwe webversie zijn echter nog niet bekendgemaakt.

Chatdiensten samenvoegen

Moederbedrijf Facebook werkt al twee jaar aan het samenvoegen van de chatdiensten van WhatsApp, Instagram en Facebook Messenger. De diensten blijven daarbij hun eigen apps behouden, maar een WhatsApp-gebruiker kan wel makkelijk berichten sturen naar een vriend die op Instagram zit.

Van deze drie apps versleutelt alleen WhatsApp standaard alle berichten. Messenger-gebruikers moeten daar een speciaal 'geheim' gesprek voor starten, terwijl Instagram helemaal geen versleuteling biedt. Om de diensten op elkaar aan te sluiten, moeten ze uiteindelijk echter wel dezelfde vorm van encryptie bieden.

