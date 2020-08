Een DDoS-aanval zorgt er al drie dagen op rij voor dat de beurs van Nieuw-Zeeland gesloten blijft.

De aanval zorgde er voor dat NZX, de New Zealand's Exchange, al sinds dinsdag zo goed als stil ligt. De beurs opende donderdag opnieuw, maar moest na zeventig minuten alweer sluiten. Tegenover The Register zegt de beurs dat ze hopen vrijdag (vanavond rond middernacht Belgische tijd) opnieuw te kunnen openen.

Het staat vast dat de oorzaak van de problemen bij een DDoS-aanval ligt. Dat is een aanval waarbij een site of platform op korte tijd tienduizenden keren wordt bezocht of opgevraagd, waardoor de servers het begeven. Zulke aanvallen zijn er vaak niet op gericht om te hacken, maar wel om te verstoren en diensten onbeschikbaar te maken.

In dit geval zou het volgens lokale media niet zozeer de beurs zelf zijn, maar wel de website van de beurs die wordt getroffen. Maar die is wel cruciaal om informatie te verspreiden naar investeerders van beursgenoterede bedrijven. Op het moment van schrijven lijkt de site wel gewoon bereikbaar.

Eerder had de Nieuw-Zeelandse telecomprovider Spark ook al laten weten dat het om een DDoS-aanval ging, waarbij het de dienstverlening herstelde, maar de aanval blijft voorlopig terugkeren.

De aanval zorgde er voor dat NZX, de New Zealand's Exchange, al sinds dinsdag zo goed als stil ligt. De beurs opende donderdag opnieuw, maar moest na zeventig minuten alweer sluiten. Tegenover The Register zegt de beurs dat ze hopen vrijdag (vanavond rond middernacht Belgische tijd) opnieuw te kunnen openen.Het staat vast dat de oorzaak van de problemen bij een DDoS-aanval ligt. Dat is een aanval waarbij een site of platform op korte tijd tienduizenden keren wordt bezocht of opgevraagd, waardoor de servers het begeven. Zulke aanvallen zijn er vaak niet op gericht om te hacken, maar wel om te verstoren en diensten onbeschikbaar te maken.In dit geval zou het volgens lokale media niet zozeer de beurs zelf zijn, maar wel de website van de beurs die wordt getroffen. Maar die is wel cruciaal om informatie te verspreiden naar investeerders van beursgenoterede bedrijven. Op het moment van schrijven lijkt de site wel gewoon bereikbaar.Eerder had de Nieuw-Zeelandse telecomprovider Spark ook al laten weten dat het om een DDoS-aanval ging, waarbij het de dienstverlening herstelde, maar de aanval blijft voorlopig terugkeren.