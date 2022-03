Het bedrijf gaat verder als F-Secure en WithSecure. Die laatste gaat zich vooral op grotere bedrijven richten.

F-Secure, de Finse beveiligingsfirma, zal voortaan bestaan uit twee beveiligingsfirma's. De consumententak gaat verder onder de naam F-Secure, maar grotere 'corporate' security wordt geregeld onder de nieuwe naam WithSecure.

Een en ander moet het mogelijk maken om de focus van de bedrijven te verbeteren en het aanbod te vergroten, zo zegt F-Secure in een persbericht. 'Uiteindelijk zijn alle problemen in de informatiebeveiliging complexiteitsproblemen. Door samen te werken, kunnen we beveiliging niet alleen benaderen als controlemiddel. In plaats daarvan kunnen we technologie en diensten inzetten die in een zakelijke context werken en bewezen resultaten opleveren', zegt Juhani Hintikka, CEO van het net hernoemde WithSecure. Het bedrijf biedt onder meer diensten aan rond cloud-native endpointbescherming, contentbeveiliging van Salesforce in de cloud, en managed detection and response.

