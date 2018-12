Beveiligingsupdate Logitech breekt smart-homesystemen

De laatste nieuwe firmware update van de Harmony Hub, 4.15.206, zou het gebruik van API's door derde partijen blokkeren. Die Harmony Hub is een IoT-beheerder die als 'hub' moet dienen voor verschillende toestellen. Officieel gaat het om een security update, waarbij onveilige, op XMPP gebaseerde API's worden geblokkeerd. In de praktijk betekent het echter dat de update links met smart-hometoestellen van andere merken onklaar maakt. Gebruikers die de Harmony inzetten als hub voor hun huis, staan dus in de kou.

Een officiële mededeling van Logitech meldt dat de ongedocumenteerde API's nooit ondersteund werden. Het officiële standpunt is dus dat mensen die een hub voor hun smart home kopen, daar alleen de speakers en die ene security camera van Logitech mee mogen aansturen, naast enkele officiële partners zoals Alexa.

De frustratie onder gebruikers is groot, zeker omdat het al de tweede keer is dat Logitech een van zijn eigen Harmony toestellen onklaar maakt. Eind 2017 kondigde het al aan dat het ondersteuning zou stopzetten voor de Harmony Link, een gelijkaardig toestel waarmee gebruikers hun media en geluidssystemen konden beheren vanuit een hub en een app. In eerste instantie gaf het een korting op nieuwere Harmony Hubs (degene die deze keer functies zien verdwijnen), maar na protesten zag Logitech zich genoodzaakt om de toestellen gratis te vervangen. Of Logitech deze keer bij haar standpunt blijft, moet nog blijken.