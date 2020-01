Na het elektrische scheerapparaat met kunstmatige intelligentie is er nu ook een scheermes met een vleugje AI. De primeur is voor BIC, dat het gadget ontwikkelde in samenwerking met Invoxia. Het gaat wel nog om een prototype.

In combinatie met een smartphone-app verzamelt het slimme scheermes van BIC tijdens het scheren allerlei data. Te denken valt onder meer aan de temperatuur, de vochtigheid van de huid en de haardichtheid van de gebruiker, maar ook aan de scheertijd, het aantal scheerbewegingen én de staat van het mesje (scherp of bot).

Met de data die door consumenten op deze manier wordt gegenereerd, hoopt BIC naar eigen zeggen meer inzicht te krijgen in het scheergedrag van mannen. Het bedrijf wil de gegevens gebruiken bij de ontwikkeling van zijn volgende generatie scheermesjes.

Het nieuwe scheermesje, momenteel nog een prototype, maakt deel uit van The Next BIC Thing. Met dit project wil BIC de consument nauwer betrekken bij het R&D-proces van het bedrijf, onder meer door nieuwe producten eerst te laten testen door een selecte groep gebruikers - de zogeheten BIC R&D Squad. Of en wanneer het connected scheermes uiteindelijk op de markt komt, en wat het gadget gaat kosten, is nog niet bekend.

Een scheermesje met kunstmatige intelligentie is een primeur. Wel bestaat er al langer een elektrisch scheerapparaat dat ondersteund wordt door AI, de vorig jaar geïntroduceerde Smart Shaver Series 7000 van Philips.

