Joseph Burton wordt de nieuwe topman van TeleSign, de Amerikaanse dochteronderneming van Belgacom International Carrier Services, kortweg BICS.

TeleSign is gespecialiseerd in programmeerbare communicatie en digitale identiteitsdiensten voor internetspelers en cloud native-bedrijven. Sinds de overname door BICS maakt het bedrijf een dubbelcijferige groei door. In zijn rol als CEO zal Burton de positie van TeleSign op het gebied van programmeerbare communicatie en digitale identiteitsoplossingen verder versterken. Hij zal rechtstreeks rapporteren aan Guillaume Boutin, die de functie van Voorzitter van de Raad van Bestuur van TeleSign op zich zal nemen.

Plantronics

Joseph Burton was van 2016 tot 2020 CEO van Plantronics (het huidige Poly), nadat hij er in 2011 startte als Chief Technical Officer en vervolgens Chief Commercial Officer werd. Hij begon zijn carrière in 1990 als software-ingenieur, vooraleer zijn bedrijf in 2001 werd overgenomen door Cisco. Daar bekleedde hij tot 2010 de positie van Chief Technology Officer for Unified Communications.

Joseph is gespecialiseerd in digitale transformatie, groeiversnelling, bedrijfsstrategieën en go-to-market. Hij behaalde een Bachelor of Science in Computer Information Systems en heeft het Stanford Executive programma aan de Universiteit van Stanford (Palo Alto, Californië) afgerond.

