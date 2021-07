De Amerikaanse president Joe Biden heeft bij zijn Russische ambtsgenoot aangedrongen op het aanpakken van de Russische hackersgroepen die de Verenigde Staten aanvallen. Biden en Vladimir Poetin spraken elkaar vrijdag telefonisch, meldt de het Witte Huis. Het gesprek duurde ongeveer een uur.

Volgens het Witte Huis heeft Biden benadrukt dat hij zich blijft inzetten tegen de bredere dreiging van gijzelsoftware. Hij 'herhaalde dat de Verenigde Staten alle noodzakelijke maatregelen zullen nemen om hun bevolking en hun vitale infrastructuur te beschermen' tegen de voortdurende cyberaanvallen.

Een woordvoerster van het Witte Huis laat weten dat geen nieuwe informatie bekend is die zou wijzen op betrokkenheid van Moskou bij de grote cyberaanval van vorige week. Duizenden bedrijven zijn door de hack getroffen, die naar alle waarschijnlijkheid is uitgevoerd door de aan Rusland gelieerde hackersgroep REvil.

Toen Poetin en Biden drie weken geleden overleg pleegden, had Biden gedreigd met tegenacties als er nog hacking vanuit Rusland de VS treft.

