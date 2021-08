De digitale industrie geeft jaarlijks bijna 100 miljoen euro uit aan lobbywerk bij de instellingen van de Europese Unie. Daarmee steekt ze bijvoorbeeld de farmasector de loef af.

Dat blijkt uit een nieuwe studie van de non-profitorganisaties Corporate Europe Observatory (CEO) en LobbyControl, die ijveren voor meer transparantie van de besluitvormingsprocessen. 'Vanuit democratisch oogpunt zijn deze enorme budgetten verontrustend en ronduit ongezond', zegt CEO-onderzoeker Margarida Silva.

97 miljoen euro. Dat is het bedrag dat 'Big Tech' elk jaar spendeert aan zijn Europese lobby. Daarmee geeft de digitale industrie meer uit dan de farmasector, de auto-industrie en de financiële sector.

Volgens Corporate Europe Observatory en LobbyControl hebben de grote budgetten alles te maken met de op stapel staande wetgeving inzake digitale diensten en digitale markten, waarover de EU-instellingen aan het onderhandelen zijn. In totaal werden 612 bedrijven, groepen en belangenverenigingen op het spoor gekomen die de Europese besluitvorming trachten te beïnvloeden. Tien bedrijven zijn verantwoordelijk voor bijna een derde (32 miljoen euro) van het uitgegeven bedrag: Vodafone, Qualcomm, Intel, IBM, Amazon, Huawei, Apple, Microsoft, Facebook en Google. Een op vijf bedrijven die actief lobbywerk verrichten, hebben hun hoofdzetel in de VS. Vertegenwoordigers van Google en Facebook hadden de meeste vergaderingen met de Europese Commissie.

'Wetten verwateren'

'Onze bevindingen tonen aan dat het gelobby één doel voor ogen heeft: weerwerk bieden aan strenge regels die het zakenmodel van Big Tech en zijn winstmarges kunnen aantasten', zegt Margarida Silva van CEO. Volgens woordvoerder Max Bank van LobbyControl wil de Commissie met de nieuwe wetgeving net de macht van Google, Amazon en anderen aan banden leggen. 'De digitale industrie trekt hiertegen ten strijde en haar lobbykracht dreigt de voorstellen te verwateren.'

'De inspanningen die geleverd worden om de digitale economie te reguleren kunnen voor een beter internet zorgen', vult Silva aan, 'dat ten dienste staat van burgers, kleine bedrijven en gemeenschappen. Het is van cruciaal belang dat onafhankelijke stemmen en burgers betrokken raken bij deze discussies, zodat het niet de bedrijfslobby is die vorm geeft aan de technologie van morgen.'

