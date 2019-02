Bijna 100 procent van Belgen heeft toegang tot 4G-basisdekking

De telecomregulator publiceerde vrijdag nieuwe kaarten die de dekking van de mobiele netwerken weergeven. Nieuw is dat die niet enkel de aanwezigheid van een mobiel signaal buiten gebouwen weergeven, maar ook die in de gebouwen.

Het BIPT verzamelde de nieuwe data in december, in nagenoeg 285.000 meetpunten over het hele Belgische grondgebied, langs een traject van 1.345 kilometer. De drie operatoren met 4G, Proximus, Base/Telenet en Orange, hebben gemiddeld een 4G-basisdekking van 98 procent van het grondgebied. 'Op gemiddeld 88 procent van het grondgebied hebben ze een goede dekking en op 58 procent van het grondgebied een erg goede dekking', aldus het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie. 'Volgens de berekeningen heeft bijna 100 procent van de bevolking toegang tot een 4G-basisdekking. Nagenoeg 99 procent van de bevolking heeft toegang tot een goede dekking en 83 procent tot een erg goede dekking.'

Het BIPT liet ook nagaan hoe de consument zelf de kwaliteit ervaart. Consultant Commsquare voerde die studie uit, die de drie operatoren vergelijkt aan de hand van 17 kwaliteitsindicatoren. 'Uit de resultaten blijkt dat de drie mobiele netwerken goed presteren voor de spraak- en datatransmissiediensten. Geen enkel netwerk presteert beter dan de andere netwerken voor alle gemeten indicatoren. Er bestaan echter verschillen bijvoorbeeld wat de spraakkwaliteit betreft en de noodzakelijke tijd om een bestand te downloaden en video's weer te geven', klinkt het. 'Voor toepassingen zoals webnavigatie, YouTube-video's en Facebook zijn de slaagkansen gemiddeld hoog. Deze getuigen van de goede betrouwbaarheid van de Belgische mobiele netwerken.'

Deze meetresultaten weerspiegelen de kwaliteit van de netwerken in september 2018. Dit jaar volgt een tweede meetcampagne.