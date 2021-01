De nacht van oud op nieuw gaat nog steeds gepaard met een piek in digitale wensen. Maar sms neemt stevig af in populariteit terwijl het mobiel dataverbruik blijft stijgen.

Proximus, Orange en Telenet verwerkten samen zo'n 17 miljoen sms-berichten. Al zijn dat er een pak minder dan vorig jaar. Het gaat om cijfers tussen 20 uur op oudjaar tot 8 uur 's morgens op nieuwjaarsdag.

Bij Telenet gaat het om 4.308.084 berichten, een daling van 47 procent ten opzichte van vorig jaar. Proximus spreekt tegenover Belga van 7.347.879 sms'jes, 37 procent minder. Orange telde 5,4 miljoen berichten, een daling van 42 procent.

WhatsApp

De daling voor sms ligt onder meer aan het feit dat we onze wensen vaak digitaal, bijvoorbeeld via WhatsApp of andere platformen verspreiden. Proximus verwerkte 180.418 gigabyte aan mobiele data met oudjaar. Een stijging van 20 procent. Orange spreekt van 210,8 terabyte (zo'n 216 gigabyte) aan data, een stijging van 24 procent.

Telenet telde 100.277 gigabyte aan mobiele data en zag daarmee als enige een daling van 24 procent op haar mobiele netwerk ten opzichte van de vorige jaarwisseling. De operator wijst er wel op dat veel klanten vermoedelijk minder op het mobiele netwerk zaten omdat zij veel meer thuis vierden en daarbij vooral het wifi-netwerk gebruikten.

Opgeteld komen we zo aan ongeveer 496.000 gigabyte aan mobiele data in een tijdspanne van twaalf uur tijd.

