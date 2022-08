Belgische ondernemers vinden steeds vaker de weg naar e-commerce. Op één jaar tijd kwamen er bijna 6.000 nieuwe webshops bij, zegt sectorvereniging BeCommerce. De 5.985 nieuwe webshops vertegenwoordigen een groei met 13 procent.

De meeste van de nieuwe webshops zijn winkels uit de winkelstraat die nu ook online verkopen. Maar daarnaast is vooral de groei in de horecasector opvallend, zegt BeCommerce. 'We zien dat e-commerce nieuwe kansen biedt voor ondernemers: de verkoop kan aangevuld worden online om het de consument gemakkelijker te maken. Horecabedrijven krijgen sinds corona de kans om ook online te gaan.'

Voor jonge ondernemers biedt deze evolutie het voordeel dat men een idee kan uitbouwen met een kleiner kapitaal, merkt BeCommerce op. In totaal zijn er nu 51.101 Belgische webwinkels op het wereldwijde web actief. Zowat de helft is gelinkt aan de retailsector, terwijl horeca opklimt van de vierde naar de tweede plaats. Bijna een derde van de webshops is jonger dan vijf jaar. Vlaanderen is ook duidelijk koploper, met 72 procent van alle webwinkels in België.

