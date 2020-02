Er staan al 7.957 mensen op de wachtlijst van het ruimtevaartbedrijf Virgin Galactic om als toerist naar de ruimte te gaan. Het bedrijf van miljardair Richard Branson wil tegen de zomer van 2020 de eerste mensen de ruimte in sturen

Na een eerste test in december 2018 was het bedrijf gestopt met het verkopen van tickets. Er waren al 603 reservaties uit 60 landen. De prijzen van de tickets liepen op tot 250.000 dollar. En Virgin Galactic bleef verschillende aanvragen krijgen.

Het bedrijf zal vanaf woensdag opnieuw een reeks plaatsen aanbieden. Kandidaten moeten een voorschot betalen van 1.000 dollar. De groep maakte dinsdag bekend dat het in het vierde kwartaal van 2019 een omzet van 529.000 dollar had gedraaid, tegenover een verlies van 72,7 miljoen. Op een jaar tijd verloor de groep in totaal 211 miljoen dollar.

Het bedrijf heeft in het ruimtetoerisme rechtstreeks concurrentie van Blue Origin, het bedrijf dat is opgericht Jeff Bezos, de topman van Amazon.

