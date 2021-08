Van alle Europese organisaties verwacht 88 procent in de komende twaalf maanden te maken te krijgen met een cyberaanval. Dat blijkt uit onderzoek van beveiligingsspecialist Trend Micro.

Het risico op dergelijke aanvallen is volgens de Cyber Risk Index van Trend Micro het afgelopen jaar toegenomen van 80 naar 88 procent. 'Opnieuw hebben we genoeg resultaten gevonden om de CISO's (Chief Information Security Officers) van deze wereld bezig te houden. De dreiging gaat van operationele en infrastructurele risico's tot dataprotectie, dreigingsactiviteit en menselijke uitdagingen', stelt Jon Clay, Vice President of Threat Intelligence bij Trend Micro.

Cloudcomputing

Uit het onderzoek bleek verder dat cloudcomputing een van de grootste beveiligingsrisico's vormt voor de infrastructuur. Bij de ondervraagde Europese organisaties scoorde dat risico een 8,12 op tien. Veel respondenten gaven toe dat ze 'aanzienlijke middelen' besteden aan het beheren van risico's van derden, zoals cloudproviders. Gebrek aan gekwalificeerd personeel, complexiteit en nalatige insiders vormen andere belangrijke risico's voor de infrastructuur, zo blijkt.

Nog noemenswaardig: 22 procent van de Europese organisaties kreeg het afgelopen jaar te maken met minstens zeven afzonderlijke cyberaanvallen, waarbij netwerken en/of systemen geïnfiltreerd zijn. Dat is drie procent meer dan in 2020. In de Benelux lag het gemiddelde op vier afzonderlijke cyberaanvallen.

Het risico op dergelijke aanvallen is volgens de Cyber Risk Index van Trend Micro het afgelopen jaar toegenomen van 80 naar 88 procent. 'Opnieuw hebben we genoeg resultaten gevonden om de CISO's (Chief Information Security Officers) van deze wereld bezig te houden. De dreiging gaat van operationele en infrastructurele risico's tot dataprotectie, dreigingsactiviteit en menselijke uitdagingen', stelt Jon Clay, Vice President of Threat Intelligence bij Trend Micro.Uit het onderzoek bleek verder dat cloudcomputing een van de grootste beveiligingsrisico's vormt voor de infrastructuur. Bij de ondervraagde Europese organisaties scoorde dat risico een 8,12 op tien. Veel respondenten gaven toe dat ze 'aanzienlijke middelen' besteden aan het beheren van risico's van derden, zoals cloudproviders. Gebrek aan gekwalificeerd personeel, complexiteit en nalatige insiders vormen andere belangrijke risico's voor de infrastructuur, zo blijkt.Nog noemenswaardig: 22 procent van de Europese organisaties kreeg het afgelopen jaar te maken met minstens zeven afzonderlijke cyberaanvallen, waarbij netwerken en/of systemen geïnfiltreerd zijn. Dat is drie procent meer dan in 2020. In de Benelux lag het gemiddelde op vier afzonderlijke cyberaanvallen.