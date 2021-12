Het aantal grote datacenters van hyperscale-providers is in het derde kwartaal gestegen tot 700. De helft van die capaciteit staat in de Verenigde Staten.

Dat moet blijken uit cijfers van Synergy Research Group. Datacenters in de VS vertegenwoordigen 49% van de wereldwijde workload voor hyperscalers. Dat is een daling van een procentpunt tegenover dezelfde periode vorig jaar.

Na de VS is China het land dat de grootste bijdrage levert aan de capaciteit van hyperscale datacenters. Het land is goed voor 15% van het totaal. De resterende capaciteit zit verspreid over de rest van de APAC-regio (13%), EMEA-regio (19%) en Canada/Latijns-Amerika (4%).

Opvallend in de cijfers is dat de totale capaciteit van hyperscale datacenters gigantisch is toegenomen, veel sneller dan er nieuwe datacenters bijkomen. De gemiddelde capaciteit per datacenter is dan ook gestegen.

Cloud

Het onderzoek van Synergy Research Group moet onder meer aantonen dat de grote cloudproviders, voorspelbaar allicht, de grootste voetafdruk hebben in datacenters: Amazon, Microsoft, Google en IBM. Elk heeft 60 of meer datacenterlocaties, en ten minste drie in elk van de vier regio's: Noord-Amerika, APAC, EMEA en Latijns-Amerika. Oracle, Alibaba en Tencent hebben ook een opvallend brede aanwezigheid in het datacenter. Wat betreft datacentercapaciteit zijn Amazon, Microsoft, Google en Facebook de leidende bedrijven. De Chinese hyperscalers groeien echter het snelst, denk dan vooral aan ByteDance, Alibaba en Tencent.

In samenwerking met Dutch IT Channel.

Dat moet blijken uit cijfers van Synergy Research Group. Datacenters in de VS vertegenwoordigen 49% van de wereldwijde workload voor hyperscalers. Dat is een daling van een procentpunt tegenover dezelfde periode vorig jaar. Na de VS is China het land dat de grootste bijdrage levert aan de capaciteit van hyperscale datacenters. Het land is goed voor 15% van het totaal. De resterende capaciteit zit verspreid over de rest van de APAC-regio (13%), EMEA-regio (19%) en Canada/Latijns-Amerika (4%).Opvallend in de cijfers is dat de totale capaciteit van hyperscale datacenters gigantisch is toegenomen, veel sneller dan er nieuwe datacenters bijkomen. De gemiddelde capaciteit per datacenter is dan ook gestegen. Het onderzoek van Synergy Research Group moet onder meer aantonen dat de grote cloudproviders, voorspelbaar allicht, de grootste voetafdruk hebben in datacenters: Amazon, Microsoft, Google en IBM. Elk heeft 60 of meer datacenterlocaties, en ten minste drie in elk van de vier regio's: Noord-Amerika, APAC, EMEA en Latijns-Amerika. Oracle, Alibaba en Tencent hebben ook een opvallend brede aanwezigheid in het datacenter. Wat betreft datacentercapaciteit zijn Amazon, Microsoft, Google en Facebook de leidende bedrijven. De Chinese hyperscalers groeien echter het snelst, denk dan vooral aan ByteDance, Alibaba en Tencent.In samenwerking met Dutch IT Channel.