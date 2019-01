Bijna één op drie nieuwe wagens is elektrisch in Noorwegen

De spectaculaire cijfers komen van de Noorse wegfederatie NRF die stelt dat afgelopen jaar 31,2 procent van alle nieuw verkochte wagens elektrisch zijn. Hybride wagens worden daarbij niet meegeteld.

In totaal werden in het land bijna 148.000 nieuwe wagens verkocht. 46.092 daarvan zijn elektrisch, met de nieuwe Nissan Leaf als best verkochte wagen in het land. In totaal steeg het aantal nieuwe elektrische wagens met veertig procent het afgelopen jaar. De verkoop van dieselwagens daalt met 28 procent. Bij benzinewagens is dat 17 procent. Hybride wagens doen het 20 procent slechter dan vorig jaar.

Dat de Noren massaal voor elektrische wagens kiezen komt deels door stimulansen van de overheid. Elektrische voertuigen worden bijna volledig vrijgesteld van belastingen en krijgen voordelen zoals gratis parkeren en extra laadpunten.

Het land heeft de ambitie om tegen 2025 niet langer wagens met een verbrandingsmotor te verkopen. Al zijn sommige sceptisch. Persbureau Reuters sprak met consultancybureau Institute of Transport Economics en zij zien wel nog obstakels. "Er zijn te veel mensen die geen eigen parkeerplaats hebben en geen plug-in wagen willen kopen als ze die niet thuis kunnen opladen," stelt Lasse Fridstroed, economist van ITE tegenover Reuters. hij ziet 75 procent wel als haalbaar.