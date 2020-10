Bijna één op de vijf organisaties (18 procent) geeft aan dat ze vandaag kwetsbaarder zijn voor illegale hacks dan voor de coronacrisis. Dit blijkt uit onderzoek van Orange Cyberdefense onder 264 IT-verantwoordelijken.

Van hen gaf 29 procent aan dat zij de afgelopen vier jaar te maken hebben gehad met een datalek in hun organisatie. In slechts 42 procent van die gevallen is toen melding van het incident gemaakt bij de autoriteiten.

Minder aandacht voor cybersecurity

Negentien procent van de organisaties heeft in het IT-budget moeten snijden vanwege de coronacrisis. Ook de aandacht voor cybersecurity is binnen organisaties verminderd, stelt veertien procent van IT-verantwoordelijken. Daarnaast geeft 35 procent toe dat de organisatie de focus heeft (gehad) op het herinrichten van de werkplekken, zowel op kantoor als thuis, en dat cybersecurity daardoor van onderschikt belang werd.

'Cybersecurity-protocollen die zijn ingericht voor medewerkers die normaliter op kantoor werken, zijn niet meer van toepassing als men gaat thuiswerken. Het maakt de organisatie plots kwetsbaar', zegt Mark Jenster, General Manager bij Orange Cyberdefense.

Het goede nieuws is dat 43 procent de komende tijd een groter gedeelte van het IT-budget wil gaan inzetten om de cybersecurity te updaten.

