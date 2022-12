In 2021 ondervond 23,2 procent van de ondernemingen in ons land ten minste één keer een probleem als gevolg van een ICT-gerelateerd veiligheidsincident. Dat blijkt uit gegevens van het Belgische statistiekbureau Statbel.

Het ging bijvoorbeeld om onbeschikbaarheid van ICT-diensten, vernietiging of corruptie van gegevens of openbaarmaking van vertrouwelijke gegevens. In Europees perspectief bevindt België zich daarmee licht boven het gemiddelde, dat 22 procent bedraagt, zo blijkt uit cijfers van Eurostat. Bedrijven in Duitsland (26 procent) Frankrijk, (26 procent) en Nederland (30 procent) zijn nog slechter af.

Netwerktoegangscontrole

Om de beveiligingsproblemen aan te pakken, gebruiken meer dan negen op de tien bedrijven een authenticatie met behulp van een wachtwoord, bijna vier op de tien gebruikt twee of meer authenticatiemechanismen en één op de tien maakt gebruik van authenticatie met behulp van biometrische methoden.

Een netwerktoegangscontrole (beheer van apparaat- en gebruikerstoegang tot het bedrijfsnetwerk) is aanwezig in ruim 77 procent van de Belgische bedrijven. Zes op tien maken gebruik van een VPN.

De helft van de Belgische bedrijven maakt zijn werknemers bewust van hun verplichtingen inzake ICT-beveiliging. Daarentegen heeft slechts één op drie documenten over maatregelen, praktijken of procedures op het gebied van ICT-beveiliging. Evenveel bedrijven zijn verzekerd tegen veiligheidsincidenten, zo blijkt nog uit de enquête van Statbel. Die 33 procent is beduidend meer dan het Europees gemiddelde, dat 25 procent bedraagt.

