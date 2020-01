Na een matig 2019 wordt er dit jaar een stuk meer uitgegeven aan IT. De adoptie van cloudsoftware is wereldwijd de voortrekker.

Volgens marktanalist Gartner geven we dit jaar 3,9 biljoen dollar uit aan IT, dat is 3,4 procent meer dan in 2019. Volgend jaar verwacht de organisatie dat de wereld voor het eerst boven de vier biljoen zal uitkomen.

De twee grootste segmenten blijven communicatiediensten (1,384 biljoen dollar) en IT-diensten (1,081 miljoen dollar). Maar de sterkste groeier is enterprise software (503 miljard dollar) dat met 10,5 procent toeneemt.

De cijfers zijn een stuk positiever dan vorig jaar toen de groei slechts 0,5 procent bedroeg en de uitgaven in bepaalde segmenten (datacentersystemen, toestellen en communicatieservices) daalden. Naar 2021 toe verwacht Gartner zelfs een groei van 3,7 procent met opnieuw een sterke stijging voor enterprise software.

"Bijna alle marktsegmenten met enterprise software groeien door de adoptie van Software-as-a-Service," zegt John-David Lovelock, research vicepresident bij Gartner. Ook software die niet in de cloud zit groeit, hetzij trager. "SaaS krijgt meer nieuwe uitgaven, maar licence-based software wordt nog steeds gekocht en zal zeker nog tot 2023 blijven groeien."

. © Gartner

Een deel van de verklaring zit bij de afweging tussen besparen of investeren bij sommige bedrijven. Door te investeren in cloudoplossingen willen ze wendbaar en innovatief zijn, maar ze kunnen ook voor kostenbesparing zorgen waardoor er zelfs bij besparingen geld naar de cloud gaat.

Gartner geeft geen cijfers voor West-Europa mee, maar merkt wel op dat 2019 een uitdagend jaar was voor IT-uitgaven en dat het vertrouwen onder bedrijven vandaag nog niet helemaal terug is waardoor IT-budgetten niet zullen stijgen. Lovelock verwacht dat dure projecten daarom worden uitgesteld, maar dat ook hier de shift naar 'as a service' wordt doorgezet als kostenbesparing. Zowel voor SaaS, PaaS als IaaS verwacht hij een groei van meer dan tien procent in 2020 en 2021. Daar tegenover staat dat de verkoop van pc's servers en storage zal afnemen.

