Bijna witte rook voor nieuwe directieraad Gegevensbeschermingsautoriteit

De Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) moet bestaan uit vijf directeurs die de klachten rond de privacywetgeving kunnen behandelen of proactief kunnen optreden. Maar sinds de nieuwe organisatie in mei vorig jaar actief werd, was er nog geen nieuw directiecomité aangesteld. Onder meer het ontbreken van een Duitstalige kandidaat was een hinderpaal. In november trok Beltug, de vereniging van ICT-managers, aan de alarmbel. "Deze situatie is onhoudbaar", klonk het toen.

Intussen is er vooruitgang geboekt en lijkt de benoeming nakend. Op een evenement van Beltug zei voorzitter Daniëlle Jacobs maandagavond dat een goedkeuring van de nieuwe directieraad nabij is. Dat wordt ook bevestigd bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Concreet wordt er vandaag in de Commissie Justitie achter gesloten deuren vergaderd over de benoeming. Als daar eensgezindheid uit komt, dan wordt er een voorstel geformuleerd dat wordt gerapporteerd aan de conferentie van voorzitters. Vanaf dan kan het naar de plenaire vergadering.

In theorie kan dat nu donderdag al gestemd worden in De Kamer, maar het kan ook volgende week donderdag worden.