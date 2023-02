Kunstmatige intelligentie in de vorm van chatbots als ChatGPT gaat een grote impact hebben op de techsector. Onder meer de posities van techgiganten als Amazon, Apple, Google en Microsoft in de markt kan worden herschikt door de opkomst van de AI-technologie.

Dit stelt Bill Gates, oprichter en voormalig topman van Microsoft, in een recent interview voor de podcast In Good Company van Nicolai Tangen, CEO van investeringsfonds Norwegian Sovereign Wealth Fund. Gates zegt in de podcast onder de indruk te zijn van AI-technologie die in staat zijn te lezen en schrijven. Hij erkent dat er nog veel werk te verzetten is om de AI-modellen nauwkeuriger te maken. Het is volgens Gates echter duidelijk dat de chatbots een belangrijke ontwikkeling is in veel sectoren, waar het mensen helpt efficiënter en productiever te werken.

'Er ontstaat zelden iets nieuws dat geen keerzijde heeft'

Ook gaat Gates in de zorgen die zijn ontstaan over de opkomst van AI-gebaseerde chatbots als ChatGPT. 'Het is zelden dat er iets nieuw ontstaat dat geen keerzijde heeft', aldus Gates. Hij wijst onder meer op zorgen over scholieren die opstellen en betogen door een chatbot laten schrijven. Gates verwacht dat het voordeel netto-positief zal zijn, ondanks dat er zorgvuldig moet worden omgesprongen met het gebruik van de technologie.

Als het gaat om partijen die van de ontwikkeling profiteren ziet Gates geen duidelijke winnaar. Hij wijst op Google, dat al lange tijd de markt voor zoekmachines domineert. Gates verwacht dat het aandeel van Google op de zoekmarkt kan teruglopen doordat Microsoft zeer snel heeft kunnen inspelen op de ontwikkeling. Het bedrijf sloot eerder een partnership met ChatGPT-ontwikkelaar OpenAI en verwerkt AI-technologie van het bedrijf in onder meer zijn zoekmachine Bing.

