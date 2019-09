Billy Bike, het Brusselse deelplatform voor elektrische fietsen, gaat 300 nieuwe fietsen ter beschikking stellen voor zijn gebruikers in de hoofdstad. Met de komst van de nieuwe fietsen verdubbelt Billy Bike zijn vloot in één keer.

Sinds begin 2019 stelt Billy Bike zijn platform open voor alle Brusselaars om de dienst te gebruiken in de veertien van de negentien Brusselse gemeenten waar het actief is. Toen werkte het met slechts 150 elektrische deelfietsen, maar de vraag oversteeg al snel het aanbod.

"Na de verdubbeling van onze vloot aan het begin van de zomer en de lancering van de vernieuwde Billy Bike, zijn we trots te kunnen aankondigen dat we 300 nieuwe Billy Bikes beschikbaar stellen aan onze gebruikers. Onze vloot telt nu 600 fietsen, vier keer meer dan bij het begin van het jaar. Zo garanderen we dat onze gebruikers steeds een Billy in hun buurt kunnen vinden", zegt Pierre de Schaetzen, medeoprichter van Billy Bike.

De 300 nieuwe fietsen die nu uitgerold worden, zijn de gloednieuwe Billy-modellen. De fietsen kwamen er na de nodige feedback van de eerste gebruikers. Ze zijn onder meer kleiner en lichter, hebben remmen aan het stuur in plaats van een terugtraprem, en hebben een zadel dat gemakkelijk met één hand versteld kan worden.