Bing, de zoekmachine van Microsoft, heeft een functie verwijderd die bij bepaalde zoektermen populaire artikels van grote websites toont. Die 'trending'-functie gaf bijzonder ongepaste resultaten weer, zo moet blijken uit een onderzoek van Ars Technica.

Een zoektocht op Bing naar 'shutterstock', een bekende site voor stockbeelden, geeft een apart beeldvenster met daarin een carrousel van 'trending articles' op de website weer. In die lijst tot voor enkele dagen: artikels met de titels 'Mature mom and young son stock video', 'Little girl peeing', 'Big tits', 'Boys erection' en meer. Dat klopt niet, geeft ook Microsoft toe.

Een echte tent

Plottwist is hier dat het om volledig onschuldige video's en beelden gaat, met een... ongelukkige titel. Shutterstock is namelijk geen pornosite. Het meisje op het potje is volledig bedekt, een 'tit' is een soort vogel (een mees) en de 'erection' draait om het opstellen ('to erect' in het Engels) van een tent. Een echte. Om in te kamperen.

Microsoft heeft de functie in zijn zoekmachine ondertussen uitgeschakeld. 'Deze zoekresultaten zijn onacceptabel', merkt het bedrijf op. Bedoeling van de 'trending articles'-carrousel was om populaire artikels op een website in beeld te brengen, vergelijkbaar met de 'Meest gelezen' kolom op Data News bijvoorbeeld. De techgigant geeft aan dat het filters toepast om pornografische content uit die carrousel te weren, maar dat die in dit geval niet juist lijken te werken. De carrousel is voorlopig weggehaald voor alle websites.

Mogelijk trollenwerk

Rest nog de vraag hoe juist deze Shutterstock-artikels op Bing terecht kwamen. De titels waarmee ze in de carrousel staan, zijn namelijk niet dezelfde als waarmee ze op Shutterstock aangeprezen worden, zo schrijft Ars Technica. De video met de jongen en de tent heet op Shutterstock 'Caucasian dad and son assembling tent on holiday outdoors' (vrij vertaald: Blanke vader en zoon bouwen buiten op vakantie een tent). De video heet dus niet 'Boys erection'. Dat zou namelijk raar zijn. Wel komen er in de tags enkele zoekwoorden als 'boy' en 'erection' terug, en als je op Shutterstock naar 'boys erection' zou zoeken, komt de video inderdaad als eerste in de zoekresultaten terecht.

Die metadata kunnen dus geschraapt zijn door de zoekmachine van Bing, maar het verklaart nog niet waarom net die video's als 'populair' in een carrousel werden geplaatst. Een stockbeeldensite lijkt namelijk niet de ideale plek om te gaan zoeken naar 'big tits', toch niet van het niet-vogelsoort. Een en ander komt dus als trollenwerk over, al wil Microsoft dat niet gezegd hebben. Voorlopig staat de functie niettemin uit, en het is niet zeker wanneer ze terugkomt.

