Bingli, een chatbot die via algoritmes belangrijke vragen stelt aan patiënten nog voor een bezoek aan de dokter of het ziekenhuis, zet verdere stappen in zijn groeiproces. De Belgische ontwikkelaar ontving zowat 5,4 miljoen euro aan investeringen, onder meer van farmabedrijf UCB.

'Bingli is het slimste medische interview op de planeet', aldus het bedrijf. De chatbot, gebaseerd op kunstmatige intelligentie, stelt de patiënt nog voor een eerste doktersbezoek 70 à 100 procent van de medische vragen die een dokter zou stellen. Daardoor zou de eigenlijke consultatietijd zowat 30 procent ingekort worden en krijgt de dokter meteen een diagnose voorgesteld.

Geen tijdsdruk

Het systeem heeft zowel voordelen voor de patiënt als voor de arts, onderstreept het bedrijf. 'Bingli zorgt voor meer kwalitatieve anamnestische informatie omdat patiënten thuis, in hun eigen taal, vragen kunnen beantwoorden zonder tijdsdruk. Maar ook artsen kunnen de juiste zorg op het juiste moment toedienen, dankzij de diagnostische algoritmen, die triage, rode vlaggen, prioriteiten en hulp bij besluitvorming ondersteunen.'

Om de groei van het slimme medische interview te versnellen, heeft Bingli voor 5,4 miljoen euro aan investeringen ontvangen van Capricorn Partners, White Fund en UCB, een internationaal biofarmabedrijf. 'We hebben de kracht en waarde van Bingli gezien bij de vroege identificatie en diagnose van patiënten in bijvoorbeeld zeldzame ziekten en reumatologie', aldus Erik Janssen van UCB.

De grens over

Tot nu wordt Bingli gebruikt door zowat 1.500 huisartsen en dertien ziekenhuizen. In totaal hebben al 750.000 patiënten kennisgemaakt met de chatbot. 'De bedoeling van de investering is om het systeem uiteraard uit te breiden', aldus mede-oprichter Tom van de Putte. Het bedrijf wil zowel nationaal als internationaal groeien. Daarbij wordt in eerste instantie vooral gekeken naar Nederland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

'Bingli is het slimste medische interview op de planeet', aldus het bedrijf. De chatbot, gebaseerd op kunstmatige intelligentie, stelt de patiënt nog voor een eerste doktersbezoek 70 à 100 procent van de medische vragen die een dokter zou stellen. Daardoor zou de eigenlijke consultatietijd zowat 30 procent ingekort worden en krijgt de dokter meteen een diagnose voorgesteld.Het systeem heeft zowel voordelen voor de patiënt als voor de arts, onderstreept het bedrijf. 'Bingli zorgt voor meer kwalitatieve anamnestische informatie omdat patiënten thuis, in hun eigen taal, vragen kunnen beantwoorden zonder tijdsdruk. Maar ook artsen kunnen de juiste zorg op het juiste moment toedienen, dankzij de diagnostische algoritmen, die triage, rode vlaggen, prioriteiten en hulp bij besluitvorming ondersteunen.'Om de groei van het slimme medische interview te versnellen, heeft Bingli voor 5,4 miljoen euro aan investeringen ontvangen van Capricorn Partners, White Fund en UCB, een internationaal biofarmabedrijf. 'We hebben de kracht en waarde van Bingli gezien bij de vroege identificatie en diagnose van patiënten in bijvoorbeeld zeldzame ziekten en reumatologie', aldus Erik Janssen van UCB.Tot nu wordt Bingli gebruikt door zowat 1.500 huisartsen en dertien ziekenhuizen. In totaal hebben al 750.000 patiënten kennisgemaakt met de chatbot. 'De bedoeling van de investering is om het systeem uiteraard uit te breiden', aldus mede-oprichter Tom van de Putte. Het bedrijf wil zowel nationaal als internationaal groeien. Daarbij wordt in eerste instantie vooral gekeken naar Nederland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.