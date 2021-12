De chief information officer van eergisteren, die was bezig met moeilijke technische keuzes rond infrastructuur, storage en networking. De CIO van gisteren, dat is er eentje die zorgde dat de lichten bleven branden terwijl hij - of soms een zij - probeerde om toch ook de kaart van innovatie te trekken. De CIO van vandaag, die staat toch wel véél dichter bij de doelstellingen van het bedrijf, en bij de waarde die het bedrijf creëert. De CIO van vandaag probeert de CEO te helpen in het realiseren van verdere groei, het opzetten van nieuwe structuren, het digitaliseren van de organisatie en het creëren van nieuwe zakelijke opportuniteiten. Dat maakt dat de kansen voor een CIO nog nooit zo groot waren als nu om de IT-afdeling te positioneren als een integra...

De chief information officer van eergisteren, die was bezig met moeilijke technische keuzes rond infrastructuur, storage en networking. De CIO van gisteren, dat is er eentje die zorgde dat de lichten bleven branden terwijl hij - of soms een zij - probeerde om toch ook de kaart van innovatie te trekken. De CIO van vandaag, die staat toch wel véél dichter bij de doelstellingen van het bedrijf, en bij de waarde die het bedrijf creëert. De CIO van vandaag probeert de CEO te helpen in het realiseren van verdere groei, het opzetten van nieuwe structuren, het digitaliseren van de organisatie en het creëren van nieuwe zakelijke opportuniteiten. Dat maakt dat de kansen voor een CIO nog nooit zo groot waren als nu om de IT-afdeling te positioneren als een integraal bedrijfsonderdeel dat geen kostenpost meer is maar wel een inkomstengenerator. De CIO als onmisbare sidekick quoi, de Robin naast Batman. Maar wat gaat de CIO van morgen typeren? Traditioneel een vraag die opduikt naarmate het jaareinde nadert en de rapporten met dure woorden, boude voorspellingen en strategische trends je om de oren vliegen. Die rapporten gaan steeds minder over technologische trends an sich, maar veel meer over het management ervan en hoe je ze strategisch moet inzetten. Of over de relatie die je als CIO moet opbouwen met de bedrijfsleiding. Of hoe je als CIO zelf deel van de bedrijfsleiding wordt en mee aan het roer staat. Is de CIO van morgen dan in de eerste plaats helemaal een business leader? Een onderzoek van VMware vorig jaar onder CIO's van grote ondernemingen bracht onder meer aan het licht dat 49% onder hen verwacht dat zij tegen 2025 het zitje van de CEO ingepikt zullen hebben. Robin die Batman vervangt. CIO's van vandaag - en die van morgen - trekken voluit de kaart van cloud, op ondertussen al bijna alle niveau's: van infrastructuur (IaaS) over platformen (PaaS) tot applicaties (SaaS). En daaraan gekoppeld: buzzwords als hyperautomation, data analytics, AI én ook upskilling en sourcing: zonder het nodige talent valt er niet veel te bouwen. En hoe gaat de CIO van overmorgen er dan uitzien? Een verrassend antwoord kreeg ik pas van onze eigen kersverse CIO bij Roularta: "Kristof, ik denk dat binnen pakweg 10 jaar de CIO niet meer bestaat." Pardon? Nu heb ik onze nieuwe CIO wel al leren kennen als iemand die graag de spreekwoordelijke knuppel in het hoenderhok gooit, maar er valt wel iets te zeggen voor zijn redenering. Eenmaal je grotendeels inzet op de kracht van de cloud, de technische rompslomp uitbesteedt, je alle processen op een rijtje hebt en de digitalisering helemaal een feit is: is er dan nog nood aan een CIO? Verschuiven verantwoordelijkheden niet steeds meer naar de (managed) service & cloud providers? Zij houden alles draaiende, de CIO kan dan helemaal vervellen tot een zakelijke strateeg. Misschien. Maar misschien ook niet. 'De dood van de CIO' wordt al decennialang voorspeld. In 2000 al vroeg Harvard Business Review zich af of CIO's niet overbodig geworden waren. In 2008 kopte ComputerWeekly 'Role of CIO will disappear in 10 years': een artikel gebaseerd op een rapport van Cranfield School of Business en Deloitte. En kijk, anno 2021 is de CIO nog altijd springlevend en blijft die zijn/haar rol voortdurend herdefiniëren. Meer nog, de pandemie gaf hem/haar de kans om te schitteren, en sommigen grepen ook die kans. Kijk maar naar onze CIO of the Year die sinds covid-19 haar CIO-job ook combineert met de COO-rol. Of kijk ook eens naar wat de andere genomineerden toch wisten te verwezenlijken het afgelopen jaar. "Nee Kristof, binnen 10 jaar gaat er geen aparte CIO meer zijn, omdat die niet meer nodig is", vatte onze CIO even later zijn betoog nog eens samen. Hij is duidelijk overtuigd, ik nog niet helemaal.