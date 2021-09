In de metro van Moskou zal vanaf 15 oktober betaald kunnen worden aan de hand van gezichtsherkenning. Donderdag werd een demonstratie gegeven in de metro van deze voor sommigen controversiële technologie, die in Rusland een snelle ontwikkeling kent.

'Passagiers zullen geen smarpthone, metrokaart of ticket meer nodig hebben. Ze hoeven enkel nog hun informatie, foto en bankgegevens door te geven in de app', aldus Anna Lapoesjkina van de persdienst van het departement transport van Moskou. De betaling met gezichtsherkenning moet in de Moskouse metro zorgen voor minder wachttijden, omdat het systeem 'drie keer sneller' is dan de traditionele betaalmethodes, zei Lapoesjkina tijdens een persconferentie, waarbij journalisten geen vragen mochten stellen. De veiligheid van de persoonsgegevens wordt 'verzekerd', aldus de woordvoerster.

Het systeem wordt momenteel uitgetest door vrijwilligers en werknemers van de metro. Vanaf 15 oktober zal iedereen er gebruik van kunnen maken over het volledige metronet van 241 stations. De overige betaalmethodes zullen ook beschikbaar blijven.

Gezichtsherkenningstechnologie kent een snelle ontwikkeling in Rusland. Sinds het begin van de coronapandemie werd de technologie in Moskou, waar tienduizenden bewakingscamera's staan, bijvoorbeeld ingezet om het naleven van de coronamaatregelen te controleren. Verschillende ngo's hebben kritiek geuit op de massale inzet van de technologie, hetgeen volgens hen kan leiden tot misbruiken, datalekken en een gebrek aan instemming.

'Passagiers zullen geen smarpthone, metrokaart of ticket meer nodig hebben. Ze hoeven enkel nog hun informatie, foto en bankgegevens door te geven in de app', aldus Anna Lapoesjkina van de persdienst van het departement transport van Moskou. De betaling met gezichtsherkenning moet in de Moskouse metro zorgen voor minder wachttijden, omdat het systeem 'drie keer sneller' is dan de traditionele betaalmethodes, zei Lapoesjkina tijdens een persconferentie, waarbij journalisten geen vragen mochten stellen. De veiligheid van de persoonsgegevens wordt 'verzekerd', aldus de woordvoerster.Het systeem wordt momenteel uitgetest door vrijwilligers en werknemers van de metro. Vanaf 15 oktober zal iedereen er gebruik van kunnen maken over het volledige metronet van 241 stations. De overige betaalmethodes zullen ook beschikbaar blijven. Gezichtsherkenningstechnologie kent een snelle ontwikkeling in Rusland. Sinds het begin van de coronapandemie werd de technologie in Moskou, waar tienduizenden bewakingscamera's staan, bijvoorbeeld ingezet om het naleven van de coronamaatregelen te controleren. Verschillende ngo's hebben kritiek geuit op de massale inzet van de technologie, hetgeen volgens hen kan leiden tot misbruiken, datalekken en een gebrek aan instemming.