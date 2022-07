WhatsApp gaat gebruikers toestaan om hun 'nu online' status helemaal af te schermen van anderen.

De 'nu online' status verschijnt nu nog automatisch bij elke gebruiker van WhatsApp van zodra die de app open heeft. Maar WABetaInfo ontdekte dat WhatsApp daar verandering wil in brengen. Gebruikers zouden binnenkort hun 'nu online' status kunnen afschermen, maar daar staat dan wel tegenover dat ze ook de online status van anderen niet meer kunnen bekijken.

Die aanpak hanteert WhatsApp trouwens ook voor andere privacy-opties, zoals de 'laatst gezien' functie. Daar kan je nu wel al instellen wie die info te zien krijg: iedereen, je contacten, niemand, of 'mijn contacten, behalve...'. Wanneer de nieuwe privacy-optie er precies aan komt is nog onduidelijk. WABetaInfo weet wel dat de functie ook nog niet in de bètaversie van WhatsApp opgenomen zit, dus het zou nog wel even kunnen duren.

De nieuwe privacy-opties die er binnenkort aan komen. © WABetaInfo

