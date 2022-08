WhatsApp-gebruikers kunnen binnenkort verdwijnen uit een groepsgesprek zonder dat ieder groepslid daarvan op de hoogte wordt gebracht. Alleen de beheerders zullen nog een melding krijgen. Dat heeft Mark Zuckerberg, topman van WhatsApp-eigenaar Meta, bekendgemaakt.

Momenteel krijgen alle leden van een WhatsApp-groep nog een melding op het moment dat iemand de groep verlaat. Nog deze maand zal dat voor alle gebruikers wereldwijd veranderen en wordt het mogelijk de groep in stilte te verlaten. Alleen de beheerders zullen nog op de hoogte worden gebracht.

Online-status verbergen

Meta kondigde daarnaast nog andere privacymaatregelen aan. Zo zullen gebruikers in de toekomst kunnen aangeven wie kan zien wanneer ze online zijn. Dat moet het mogelijk maken berichten in WhatsApp te bekijken zonder dat anderen zien dat je online bent in de app.

Meta werkt ook aan een screenshot-blokkering voor berichten die werden verstuurd om maar één keer te bekijken. Die beperking, waarmee concurrent Snapchat furore maakte, kon de ontvanger vrij eenvoudig omzeilen door er snel een schermafbeelding van te maken. Wanneer die nieuwe functie wordt uitgerold, is nog niet duidelijk.

Momenteel krijgen alle leden van een WhatsApp-groep nog een melding op het moment dat iemand de groep verlaat. Nog deze maand zal dat voor alle gebruikers wereldwijd veranderen en wordt het mogelijk de groep in stilte te verlaten. Alleen de beheerders zullen nog op de hoogte worden gebracht.Meta kondigde daarnaast nog andere privacymaatregelen aan. Zo zullen gebruikers in de toekomst kunnen aangeven wie kan zien wanneer ze online zijn. Dat moet het mogelijk maken berichten in WhatsApp te bekijken zonder dat anderen zien dat je online bent in de app. Meta werkt ook aan een screenshot-blokkering voor berichten die werden verstuurd om maar één keer te bekijken. Die beperking, waarmee concurrent Snapchat furore maakte, kon de ontvanger vrij eenvoudig omzeilen door er snel een schermafbeelding van te maken. Wanneer die nieuwe functie wordt uitgerold, is nog niet duidelijk.