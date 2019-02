Binnenkort kan je op Facebook je geschiedenis verwijderen

De functie werd vorig jaar in mei al aangekondigd, maar sindsdien bleef het stil bij Facebook. Nu zegt financieel directeur David Wehner dat de functie er later dit jaar zal komen.

Het is voor alle duidelijkheid geen tool om je account leeg te halen. Het zal wel een overzicht worden van alle apps en sites die je hebt gebruikt, aangeklikt en bezocht. Je gaat die ook kunnen verwijderen zodat Facebook geen informatie over je heeft via die sites en apps.

Wehner deed zijn uitspraken volgens CNBC op de Morgan Stanley Technology, Media & Telecom Conference. Daarbij gaf hij ook toe dat de tool in het nadeel van Facebook speelt. "Het zal ons wat tegenwind geven in de mogelijkheid om even effectief te richten als voorheen," zegt Wehner.

Hoe breed of flexibel de tool zal zijn, weten we pas wanneer ze wordt gelanceerd. Facebook haalt immers ook informatie uit sites met een like- of share-knop, die op vrijwel alle populaire websites staan. Dat wil zeggen dat de site vrij exact je surfgedrag kan in kaart brengen. Ook apps waar je kan inloggen met Facebook (bijvoorbeeld Spotify) vallen daaronder.

De tool werd aangekondigd na het Cambridge Analytica-schandaal, waarbij een schijnbaar onschuldige quiz op Facebook plots heel veel persoonlijke data van gebruikers en hun vrienden begon te verzamelen.

In de maanden nadien kwam facebook meermaals onder vuur voor hoe het omgaat met data van gebruikers, maar ook hoe het data over gebruikers verzamelt via externe toepassingen. Deze week nog schreven we hoe Facebook via fitnesstrackers vandaag ook zicht heeft op gebruikers hun hartritme of zelfs ovulatie.