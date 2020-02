Consumenten zullen hun debetkaartgegevens kunnen opslaan op de website, zoals dat nu al kan met Visa- of Mastercard-kredietkaarten. In maart zal het bij een eerste retailer kunnen, zegt CEO Nathalie Vandepeute van Bancontact Payconiq Company.

Bancontact Payconiq, zoals het fusiebedrijf tussen Bancontact en de betaalapp Payconiq sinds anderhalf jaar heet, voelt volgens Vandepeute steeds meer concurrentie op de markt van de betaaldiensten. 'Dat is een goeie zaak voor de handel en de consument: redelijke tarieven voor de handelaar en meer keuze voor de consument', zegt ze.

Vandepeute wil het feit dat Bancontact Payconiq een lokale leverancier van betaaloplossingen is, wel wat meer in de verf zetten. Weinig Belgen staan er immers bij stil of ze met een Belgisch betaalmiddel afrekenen of met een buitenlandse merk, zegt ze. Ondertussen werd 'winkelhieren' wel woord van het jaar en zijn er campagnes voor onder meer 'Kazen van bij ons'. De CEO vindt dat het belangrijk is om een lokale speler te hebben. 'We zijn een kleiner bedrijf dat snel kan inspelen op vragen van de handelaren', zegt ze. 'Grote spelers komen met standaardproducten naar de kleine Belgische markt.'

De mogelijkheid om de gegevens van een debetkaart bij een webwinkel op te slaan voor terugkerende betalingen, was zo'n vraag van grote handelaren. Welke retailer de eerste zal zijn om het te implementeren, wil Vandepeute niet kwijt. Ze wijst erop dat het systeem het veel consumenten gemakkelijker zal maken, want lang niet iedereen heeft een kredietkaart in de portefeuille zitten.

Ondertussen worden ook andere nieuwe manieren van betalen geleidelijk aan meer gebruikt. Zo gebeurden 116 miljoen van de 1,43 miljard Bancontact-betalingen vorig jaar contactloos, waarbij de kaart tegen de terminal wordt gehouden en er tot een bepaald bedrag geen pincode nodig is. Vandepeute zegt dat die manier van betalen snelle groei boekt. 'Ik ben zelf verbaasd over het groeitempo. Er is wel nog bewustwording nodig, nog niet iedereen weet dat het kan', zegt ze.

Bovendien beschikken nog niet alle kaarten over de contactloze technologie. De Payconiq by Bancontact-app was dan weer goed voor 65 miljoen mobiele betalingen, voornamelijk door QR-codes te scannen. Wie een Android-telefoon heeft, kan die app ook gebruiken voor contactloze betalingen zoals met de kaart. Apple staat niet toe dat andere apps dan zijn eigen Apple Pay die functie gebruiken, dus iPhone-gebruikers hebben die mogelijkheid niet.

Bancontact Payconiq, zoals het fusiebedrijf tussen Bancontact en de betaalapp Payconiq sinds anderhalf jaar heet, voelt volgens Vandepeute steeds meer concurrentie op de markt van de betaaldiensten. 'Dat is een goeie zaak voor de handel en de consument: redelijke tarieven voor de handelaar en meer keuze voor de consument', zegt ze. Vandepeute wil het feit dat Bancontact Payconiq een lokale leverancier van betaaloplossingen is, wel wat meer in de verf zetten. Weinig Belgen staan er immers bij stil of ze met een Belgisch betaalmiddel afrekenen of met een buitenlandse merk, zegt ze. Ondertussen werd 'winkelhieren' wel woord van het jaar en zijn er campagnes voor onder meer 'Kazen van bij ons'. De CEO vindt dat het belangrijk is om een lokale speler te hebben. 'We zijn een kleiner bedrijf dat snel kan inspelen op vragen van de handelaren', zegt ze. 'Grote spelers komen met standaardproducten naar de kleine Belgische markt.' De mogelijkheid om de gegevens van een debetkaart bij een webwinkel op te slaan voor terugkerende betalingen, was zo'n vraag van grote handelaren. Welke retailer de eerste zal zijn om het te implementeren, wil Vandepeute niet kwijt. Ze wijst erop dat het systeem het veel consumenten gemakkelijker zal maken, want lang niet iedereen heeft een kredietkaart in de portefeuille zitten. Ondertussen worden ook andere nieuwe manieren van betalen geleidelijk aan meer gebruikt. Zo gebeurden 116 miljoen van de 1,43 miljard Bancontact-betalingen vorig jaar contactloos, waarbij de kaart tegen de terminal wordt gehouden en er tot een bepaald bedrag geen pincode nodig is. Vandepeute zegt dat die manier van betalen snelle groei boekt. 'Ik ben zelf verbaasd over het groeitempo. Er is wel nog bewustwording nodig, nog niet iedereen weet dat het kan', zegt ze. Bovendien beschikken nog niet alle kaarten over de contactloze technologie. De Payconiq by Bancontact-app was dan weer goed voor 65 miljoen mobiele betalingen, voornamelijk door QR-codes te scannen. Wie een Android-telefoon heeft, kan die app ook gebruiken voor contactloze betalingen zoals met de kaart. Apple staat niet toe dat andere apps dan zijn eigen Apple Pay die functie gebruiken, dus iPhone-gebruikers hebben die mogelijkheid niet.