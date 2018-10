Binnenlandse Zaken en Vias Institute organiseren technologiecongres 'Niveau S'

'Minister Jambon wil dat de veiligheidsdiensten twee tanden bijsteken op het vlak van technologie', zegt woordvoerder Olivier Van Raemdonck. 'Blockchain, internet of things en artificiële intelligentie zijn evoluties waar de politie, maar ook andere diensten die bezig zijn met criminaliteitsbestrijding, in mee moeten zijn. Niet alleen omdat criminelen eveneens op die kar springen. Maar ook gewoon omdat we zo malafide organisaties sneller op het spoor komen, ontmaskeren en schaakmat zetten.'

Volgens de woordvoerder zit de politie criminelen nu al meer op de hielen dan vroeger. 'Ze zoeken daarom naar slimmere manieren om hun slag te slaan. Ze opereren niet alleen in de onderwereld. Je komt hen ook vermomd tegen in de 'nette bovenwereld'. Ze openen bijvoorbeeld winkels of kopen vastgoed om hun misdaadgeld op een slimme manier wit te wassen. Op die manier ontwrichten ze ons sociaal weefsel en maken ze onze samenleving kapot. (...) Dit noemen we 'ondermijnende criminaliteit'.'

Het kabinet-Jambon verwijst naar technologiegoeroe Peter Hinssen, medebezieler van het congres, die stelt dat het in de toekomst allemaal zal draaien om netwerken. 'Hij heeft gelijk, het wordt een strijd tussen het bonafide netwerk, de samenleving, en de malafide netwerken, de criminelen', klinkt het. Daar wordt aan toegevoegd dat het congres dus niet gaat over de strijd tegen internetfraude of cybercriminaliteit: 'Internet is maar één van de vele plekken waar criminelen zich ophouden.'

De naam 'Niveau S' is een knipoog naar de terreurniveaus van coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse OCAD, dixit de woordvoerder, waarbij 'S' staat voor 'Safe', 'Secure' en 'Society'.

Het congres bevat drie luiken: sprekers uit binnen- en buitenland, een jobbeurs en een innovatiebeurs. Aan die laatste is een innovatiewedstrijd verbonden. Start-ups, bedrijven, individuen, scholen en overheidsinstellingen kunnen daarvoor een project insturen. De winnaar krijgt een intensief begeleidingstraject om hun idee tot een afgewerkt product uit te werken.

Meer info op website www.niveau-s.be. Het congres zelf vindt plaats op 19 en 20 december in Square Brussels.