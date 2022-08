Snap, het bedrijf achter Snapchat, schikt voor 35 miljoen dollar in een rechtszaak omdat haar filters en lenzen te veel data zouden verzamelen.

De schikking gaat over de schending van de Biometric Information Privacy Act (BIPA), een privacywet in de Amerikaanse staat Illinois. Met haar filters en lenzen zou Snapchat die wet overtreden omdat het ongeoofloofd biometrische informatie, zoals je gezichtskenmerken, verwerkt. Snapchat zelf ontkent dat het de wet overtrad.

Het gaat volgens de Chicago Tribune om een groepsrechtszaak, wat wil zeggen dat inwoners van Illinois die de app sinds november 2015 gebruiken aanspraak maken op een vergoeding als ze zich daarvoor aanmelden. De schikking waar Snap nu mee akkoord gaat moet wel nog worden goedgekeurd door de rechtbank.

De lokale privacywet dwong in het verleden al andere grote techbedrijven tot boetes. TikTok moest eerder in Illinois al 92 miljoen dollar betalen. Bij Google, dat automatisch gezichtsherkenning toepaste in Google Photos, liep het op tot honderd miljoen. Facebook spant echter de kroon, het automatisch taggen van mensen in foto's met behulp van gezichtsherkenning leverde het bedrijf een boete op van maar liefst 650 miljoen dollar.

