De Belgische mobiele netwerken halen op de belangrijkste treinverbindingen in het land relatief goede resultaten inzake dekkings- en kwaliteitscijfers. Dat blijkt uit een studie van telecomregulator BIPT.

De netwerken halen een gemiddelde kans op een verbinding in de treinen van 98,2 procent en een gemiddelde downloadsnelheid van 55 Mbps.

Het BIPT mat het afgelopen jaar voor het eerst de dekking en kwaliteit van het mobiele netwerk op verschillende treinlijnen. Daarvoor werd 2.200 kilometer afgelegd op de meest gebruikte IC-lijnen. Elke lijn werd minstens tweemaal getest, evenveel tijdens de piek- als tijdens de daluren.

'De testen werden uitgevoerd op de belangrijkste stukken van de twaalf meest gebruikte IC-lijnen in het land', verduidelijkt BIPT-woordvoerder Jimmy Smedts. 'De testen vonden plaats in een wagon te midden van de trein, aan het raam en op de laagste verdieping.' De bedoeling is nu om deze testen in de toekomst breder uit te rollen, waarna ook specifieke resultaten per lijn kunnen worden gecommuniceerd.

5.300 datatesten

In het totaal werden per mobiel netwerk 800 gesprekstesten en 5.300 datatesten uitgevoerd. Daaruit blijkt dat de resultaten iets lager liggen dan de standaardmetingen buitenhuis. Het BIPT schrijft dat toe aan het feit dat treinen vaker door minder bevolkte gebieden sporen en ook onderhevig zijn aan externe omstandigheden die niet te controleren vallen. Zo kunnen oudere treinen een negatievere impact hebben op de gebruikservaring dan nieuwere toestellen. Daarnaast geeft een trein met twee verdiepingen ook een slechter resultaat.

Met gemiddeld in 98,2 procent van de gevallen een verbinding die leidt toe een nagenoeg onafgebroken telefoongesprek en een gemiddelde downloadsnelheid van 55 Mbps en uploadsnelheid van 17 Mbps beoordeelt het BIPT het netwerk op de treinen als 'performant'.

De NMBS heeft in 2016 testen gedaan met wifi op treinen, maar besloot een jaar later om dat project te laten varen. CEO Sophie Dutordoir zei toen dat het te duur zou zijn en dat de operatoren het hele treinnet met 4G zouden dekken.

In het algemeen kan een consument een 4G-verbinding ervaren op 99 procent van het bewoonde Belgische gebied buitenshuis en 93 procent binnenshuis. De gemiddelde downloadsnelheid ligt in België op 80 Mbps en de uploadsnelheid op 25 Mbps.

