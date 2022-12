Het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT) heeft zijn 'atlas' van vaste telecomdiensten bijgewerkt met recente data. Naast de gebruikelijke dekkingsgegevens op territoriaal niveau kan je nu ook, per operator, de dekkingsgegevens tot op adresniveau raadplegen.

Het BIPT publiceert sinds 2018 dekkingskaarten van de vaste telecomdiensten op zijn dataportaal. Deze visualiseren de samengevoegde dekkingscijfers van de operatoren op niveau van land, gewest en gemeente, en dit per gekozen downloadsnelheid (van 1 tot 100 Mbps).

Koper, kabel of fiber

Nieuw is de functionaliteit waarbij gedetailleerde dekkingsgegevens worden gepubliceerd op adresniveau. Gebruikers kunnen voortaan simpelweg een postcode en straatnaam invoeren. De atlas toont dan onmiddellijk de download- en uploadsnelheid die elke operator kan leveren op dat adres, en de technologie (xDSL via een koperlijn, HFC via een kabellijn of FTTH via fiber- of glasvezellijn) waarmee de diensten geleverd kunnen worden.

Eveneens nieuw bij deze publicatie is de visualisering van de samengevoegde dekkingsgegevens op territoriaal niveau voor de downloadsnelheden 400 en 1.000 Mbps.

Ook de dekkingsgegevens van de nationale dienstenoperatoren die zelf geen fysiek netwerk bezitten en dus gebruikmaken van het fysiek netwerk van een netwerkoperator, worden in kaart gebracht. Het gaat dan met name om Orange, Edpnet, Scarlet, Mobile Vikings en Zuny. In een later stadium zal de kaart ook de regionale dienstenoperatoren (zoals Hermes Telecom, Fastfiber en Fastic) weergeven.

