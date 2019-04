Lycamobile controleert de identiteit van prepaidklanten nog steeds onvoldoende. Daarom legt het BIPT nu voor de tweede keer een boete op.

Lycamobile is een Britse operator die als MVNO in ons land actief is met een focus op internationale telefoongesprekken. Vorig jaar kreeg het bedrijf al een boete opgelegd van 225.183 euro omdat het bedrijf de identiteit van prepaid klanten niet of onvoldoende controleerde in zo'n 44 verkooppunten.

De virtuele operator moest naast de boete ook meteen een systeem invoeren om die controle grondig uit te voeren. Bestaande prepaidkaarten waarvan de gebruiker onbekend was, moesten worden gedeactiveerd en op de verkooppunten die in overtreding waren mochten geen kaarten meer worden verkocht.

Een jaar later veroordeelt de telecomregulator de operator opnieuw, dit keer tot het betalen van een boete van 394.070 euro. Daarbij moet Lycamobile meteen de identificatie van eindgebruikers verbeteren. Tegelijk moet de controle zo weinig mogelijk manueel gebeuren en moeten de geregistreerde identiteiten vlot opvraagbaar zijn door de gerechtelijke autoriteiten.