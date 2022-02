Wie vandaag 'onbeperkt' internet heeft, botst toch nog op limieten. Daarom komen er nu uniforme regels voor zowel vast als mobiel internet.

'Onbeperkt' is nooit echt onbeperkt in telecomland. Wie de kleine lettertjes naleest merkt al snel dat je vanaf een bepaald volume de fair use policy (FUP) overschrijdt. Vanaf dan stopt het, of surf je aan een sterk verlaagde snelheid. De operatoren doen dat naar eigen zeggen om te voorkomen dat enkele zware gebruikers het netwerk voor anderen overbelasten.

Daar wil het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT) nu duidelijkheid en uniformiteit in scheppen. Voor onbeperkte mobiele abonnementen moet de grens op 300 gigabyte per maand liggen. Voor vast internet op 3 terabyte per maand. Ook wil het dat de internettoegang voorbij dat volume niet mag worden stopgezet, maar enkel vertraagd.

Vooral mobiel

Het BIPT merkt op dat operatoren vandaag zeer uiteenlopend omgaan met hun FUP. Voor vast internet ligt dat tussen de 500 gigabyte en 3 terabyte, al gaat slechts twee procent van de gebruikers over die limiet.

Bij mobiel internet is het probleem groter. Daar varieert het volume van een onbeperkt abonnement tussen de 20 en 40 gigabyte per maand en botst tien procent tegen die limiet. Dat het BIPT die limiet optrekt naar 300 gigabyte is dus een stevige upgrade voor zware gebruikers.

De operatoren krijgen van de telecomregulator een half jaar om zich naar de nieuwe regels te schikken. De bedoeling is ook dat de limieten regelmatig worden herzien gezien om mee te evolueren met het stijgende internetverbruik.

