De telecomregulator roept consumenten opnieuw op om regelmatig tarieven voor telefonie en internet te vergelijken. In sommige gevallen kan je zelfs tot honderden euro's per jaar besparen.

Het BIPT voert elke twee jaar een tariefstudie uit waarbij het verschillende gebruikersprofielen vergelijkt en kijkt hoe groot de verschillen zijn tussen de goedkoopste en de duurste aanbieders. Het doet dat zowel voor individuele abonnementen, als voor combinaties zoals triple play (vast internet, vaste telefonie en digitale tv) en quadruple play (triple play plus een mobiel abonnement. Voor het eerst vergelijkt het ook gezinsabonnementen waar meerdere mobiele abonnementen in verwerkt zitten.

Het verschil tussen het goedkoopste en duurste triple play abonnement komt op 114 euro per jaar verschil. Voor quadruple play kan dat zelfs oplopen tot 405 euro per jaar.

Puur voor mobiele abonnementen kan je afhankelijk van je profiel 127 euro per jaar goedkoper af zijn bij de ene operator ten opzichte van de andere. Het BIPT kijkt ook naar cordcutters, mensen die wel vast internet, maar geen vaste telefonie of digitale tv willen. Bij hen kan het prijsverschil oplopen tot maar liefst 453 euro per jaar.

De regulator heeft al enkele jaren haar eigen onafhankelijke prijsvergelijker op Bestetarief.be. Daar kan je als consument ofwel op basis van je huidig abonnement, of door zelf aan te geven welke diensten je wil voor welke prijs, de verschillende abonnementsformules vergelijken.

