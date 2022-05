Het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT) heeft een studie gepubliceerd rond 5G-toepassingen uit het buitenland. Aan de hand van 113 'relevante praktijkgevallen' wil het instituut Belgische bedrijven inspiratie geven voor een snelle adoptie van 5G nu de grootschalige uitrol van de technologie dichterbij komt.

5G heeft in België enige achterstand opgelopen tegenover de meeste andere EU-landen, waar de uitrol al sinds 2018 aan de gang is. De langverwachte veiling van het toekomstig 5G-radiospectrum start bij ons normaal gesproken volgende maand. Het BIPT liet door Capgemini Invent daarom een studie uitvoeren die een overzicht biedt van geslaagde 5G-initiatieven in het buitenland. Ze dient ter inspiratie voor de Belgische markt, maar ook voor het programma van de Federale regering waarbij 24 miljoen euro wordt voorzien voor 5G-pilootprojecten.

Interessante use-cases

Ondanks de 5G-achterstand heeft België volgens de studie vaak juist een voorsprong op de Europese buurlanden wanneer gekeken wordt naar het aandeel ondernemingen die met AI, IoT en big data bezig zijn. 'Deze technologieën zullen zeker profiteren van een performante 5G-infrastructuur en kunnen interessante use-cases opleveren', aldus het BIPT. De praktijkgevallen werden voorts geselecteerd op basis van zes criteria: het effect op 5G-sensibilisering, gerealiseerde prestatiewinsten, duurzaamheid, de innovatieve aard, implementatie van AI en Edge Computing II, en maturiteit en schaalbaarheid.

Download hier de volledige BIPT-studie met alle use cases

Er werden uiteindelijk 113 use cases opgelijst die voldeden aan de gestelde voorwaarden. Met 88 procent gaat het voor het merendeel om B2B-gerichte praktijkgevallen. 'Dat is een verschil tegenover de 4G-technologie, die zich meer op het consumentengedeelte van de markt richtte', licht het BIPT toe.

Succesvolle adoptie

De lijst bestaat verder voor bijna een kwart uit cases die aansluiting vinden bij de sector van het transport en de logistiek (24 procent). Wanneer daar productie (22 procent) en smart city-toepassingen (13 procent) bijgeteld worden, maken deze use cases met 67 projecten meer dan de helft van de selectie uit. Deze praktijkgevallen lijken bijgevolg dan ook het grootste potentieel te bieden als het gaat om een succesvolle adoptie van 5G in België.

Daarnaast bieden ook projecten binnen de sectoren energie en nutsvoorzieningen (12 procent), gezondheidszorg en biowetenschappen (10 procent), defensie en openbare veiligheid (8 procent), cultuur (5 procent) en overheidsadministratie (5 procent) enig potentieel.

Tot de 'geslaagde 5G-toepassingen' die in de studie aan bod komen, behoren onder meer projecten van Lufthansa Technik (machine-inspectie op afstand), Foxconn (self-maintenance en productie), Huaheng (smart warehouse), Porsche, Schneider, Ericsson, DHL, ...

De use cases tonen volgens het BIPT aan dat 5G-gebruik gelinkt is aan verscheidene digitale oplossingen, waarbij verschillende technologieën betrokken zijn, zoals automatisering, drones, geconnecteerde camera's en sensoren. De overheersende technologieën zijn het internet der dingen, artificiële intelligentie en Edge Computing.

