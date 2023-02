De Belgische mobiele telecomnetwerken bieden kwaliteitsvolle verbindingen, maar er zijn tekenen dat het verzadigingspunt van de 4G-netwerken is bereikt. Dat blijkt uit een rapport van de federale telecomregulator BIPT.

Het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT) heeft in september en oktober opnieuw zijn jaarlijkse drive-tests uitgevoerd om de kwaliteit van de Belgische netwerken in het land te meten, en dat zowel voor gesprekken als data. Daarvoor werd ongeveer 11.000 kilometer rondgereden, goed voor 8.000 gesprekstesten en 65.000 datatesten per mobiel netwerk.

Gemiddelde down- en uploadsnelheid iets gezakt

De netwerken van Proximus, Telenet en Orange scoren goed, zo blijkt. Maar het valt op dat de gemiddelde down- en uploadsnelheid wat gezakt is: 75 Mbps en 23 Mbps tegen 80 Mbps en 26 Mbps in de jaren 2020 en 2021. Op de treinen lagen de snelheden lager: 50 Mbps download en 17 Mbps upload, ook minder dan vorig jaar.

In de conclusie van het rapport luidt het dat er 'eerste tekenen van beperkte degradatie' zijn. Het verzadigingspunt van de mobiele 4G-netwerken lijkt bereikt, stelt het BIPT. Dat heeft vooral te maken met de toename van het aantal geconnecteerde toestellen op het netwerk. 'Operatoren proberen de impact voor de gebruikerservaring te verzachten door bestaande technolgie te moderniseren en in nieuwe 5G-technologie te investeren.'

